Wiosenne promocje HTC VIVE. Zaoszczędź na VR/XR z VIVE XR Elite i Pro 2

VIVE XR Elite oferuje oszczędność do 1720 PLN na VIVE.com

Zaoszczędź 2125 PLN na pełnym zestawie VIVE Pro 2

Tylko VIVE Pro 2 HMD taniej o 1290 PLN

W okresie od 18 marca do 14 kwietnia 2024 roku, HTC VIVE oferuje promocyjną obniżkę ceny o 1720 PLN na zestaw XR, VIVE XR Elite, dostępny bezpośrednio przez stronę VIVE.com. Cena po rabacie wynosi 4979 PLN. Dodatkowo, w ramach tej samej promocji, wybrani detaliczni partnerzy handlowi oferują specjalne zniżki. Kupując przez mediaexpert.pl, x-kom.pl, vortexvr.pl, morele.net, klienci mogą uzyskać dodatkowy rabat. W skład zestawu VIVE XR Elite wchodzi: 1x jednostka główna HMD, 2x kontrolery oraz 2x zauszniki (L+R) dla trybu okularów.

VIVE XR Elite to wszechstronny i zaawansowany technologicznie model, który łączy w sobie moc i mobilność. Dzięki zaawansowanej kamerze RGB, urządzenie to umożliwia korzystanie zarówno z rzeczywistości wirtualnej, jak i mieszanej. Nadaje się idealnie do użytku zarówno jako niezależne urządzenie XR, jak i w połączeniu z PC do VR. Wyświetlacz 4K zapewnia krystalicznie czysty obraz, a funkcja śledzenia dłoni dodaje nowy wymiar interakcji. Co więcej, VIVE XR Elite można łatwo przekształcić w immersyjne okulary z odłączanym zasilaniem, co sprawia, że jest to doskonały wybór, aby cieszyć się multimediami w domu i w podróży z ekranem o przekątnej 300 cali.

Kompletny pakiet VIVE Pro 2, który obejmuje 1x HMD, 2x kontrolery i 2x stacje bazowe, jest teraz dostępny z rabatem 2125 PLN, w cenie 5149 PLN. VIVE Pro 2 został doceniony za swoje zaawansowane funkcje PCVR, w tym obraz w rozdzielczości 5K, kąt widzenia 120° oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz, co razem gwarantuje niezrównaną jakość obrazu w VR. VIVE Pro 2 HMD jest również dostępny po obniżonej cenie 2859 PLN, co pozwala zaoszczędzić 1290 zł.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.