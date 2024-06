WiZ wprowadza funkcję Music Sync i rozszerza ofertę taśm LED

Must have dla rowerzystów

Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider rynku oświetlenia, wprowadza funkcję Music Sync i rozszerza ofertę taśm LED, uzupełniając w ten sposób system inteligentnego oświetlenia WiZ, dzięki czemu jego użytkownicy mogą teraz oświetlić dowolne miejsce w kreatywny i widowiskowy sposób. Nowa funkcja Music Sync umożliwia użytkownikom zmianę jasności i koloru oświetlenia w rytm muzyki. Kolejne nowe produkty to inteligentna girlanda Smart Fairy Light, do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, inteligentny przełącznik Smart Dial Switch oraz klasyczny kinkiet zewnętrzny Wall Light.

Oświetlenie WiZ zatańczy do rytmu Twojej muzyki

Użytkownicy mogą teraz skonfigurować oświetlenie Connected by WiZ tak, aby zmieniało jasność i kolory w rytm muzyki. Nowa funkcja Music Sync wykrywa muzykę, korzystając z mikrofonu na telefonie lub tablecie, i sprawia, że światła migoczą, rozbłyskują i zmieniają kolory zgodnie z jej rytmem. Aby po kolei przełączać między różnymi kolorami, użytkownicy mogą wybrać jedną z dziewięciu wstępnie skonfigurowanych palet kolorystycznych w aplikacji WiZ. Bez względu na to, czy spędzają czas na szalonej imprezie ze znajomymi, czy też samotnie podczas wieczornego relaksu – oświetlenie WiZ wypełnia dowolne pomieszczenie dynamicznymi efektami świetlnymi, które tańczą w rytm ich ulubionej muzyki. Użytkownicy mogą dodać do funkcji Music Sync dowolną liczbę świateł połączonych z tą samą siecią Wi-Fi.

Taśmy LED, które odmienią wystrój Twojego domu

Nowe taśmy LED marki WiZ, dostępne w wersjach o długości od 4 do 30 metrów, pozwalają użytkownikom otoczyć całe pomieszczenie światłami. Wszystkie taśmy można skrócić, tak aby dopasować je do różnych wymagań instalacyjnych w miejscach takich jak kuchenny blat, garderoba lub łazienka. Dzięki milionom kolorów oraz statycznym i dynamicznym trybom oświetlenia taśmy LED w jednej chwili uatrakcyjniają dowolną przestrzeń, zapewniając codzienne oświetlenie i nastrojowe światło, a także podkreślając odświętny klimat przy specjalnych okazjach. Ponadto, taśmy LED z technologią RGBIC mogą wyświetlać wiele kolorów jednocześnie wzdłuż całej taśmy z dynamicznymi efektami takimi jak fala świetlna. Produkty te idealnie uzupełniają domowy wystrój, a podczas imprezy nadają jej odpowiednią atmosferę.

Nowe taśmy LED Neon Flex RGBIC, dostępne w wersjach o długości 5 i 10 metrów, są zaprojektowane tak, aby imitować tradycyjne neonowe oświetlenie, ale zużywają mniej prądu, a przy tym są trwałe i elastyczne. Taśmy Neon Flex umożliwiają użytkownikom twórcze aranżowanie przepięknych świetlnych dekoracji dzięki płynnym przejściom barw i dynamicznym efektom kolorystycznym, a także stworzenie na wybranej ścianie dowolnego kształtu.

Taśmami LED można sterować nie tylko za pomocą aplikacji lub głosem, ale również z użyciem akcesoriów sterujących WiZ, takich jak przycisk Smart Button lub nowy kontroler Smart Dial Switch. Kolory oświetlenia mogą zmieniać nawet dzieci lub goście bez potrzeby korzystania ze smartfonu użytkownika. Taśmy LED można również skonfigurować tak, aby włączały i wyłączały się w określonym czasie, a także aktywować dostępną wyłącznie w systemie WiZ funkcję SpaceSenseTM, która umożliwia włączanie oświetlenia ruchem. Na koniec – wszystkie taśmy LED są zgodne ze standardem Matter, co oznacza, że użytkownicy mogą nimi sterować za pośrednictwem dowolnej platformy inteligentnego domu, takiej jak Apple Home, Google Home lub Amazon Alexa.

– Jako wiodąca marka inteligentnego oświetlenia na świecie, pragniemy dać użytkownikom możliwość uatrakcyjnienia i przeobrażenia dowolnej przestrzeni w ich domach dzięki oświetleniu najwyższej jakości. Nasza rozszerzona oferta taśm LED to łatwe w instalacji rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą dać wyraz kreatywności, dostosowując oświetlenie do swojego indywidualnego gustu. Wprowadzając funkcję Music Sync we wszystkich produktach WiZ, umożliwiamy użytkownikom uzyskanie świetlnych wrażeń zapewniających im jeszcze więcej przyjemności i rozrywki – podsumował Maikel Klomp, dyrektor działu WiZ Connected.

Inteligentne oświetlenie i akcesoria poprawiające wygodę w codziennym życiu

Nowa inteligentna girlanda Fairy to najlepszy sposób na udekorowanie dowolnego miejsca wewnątrz i na zewnątrz budynku. Łańcuch o długości 20 metrów składa się ze 160 miniżarówek LED tworzących razem feerię barw mieniącą się wyrazistymi, przechodzącymi w siebie kolorami. Jest idealną dekoracją pokoju dziecięcego, balkonu lub bożonarodzeniowej choinki i doskonale uzupełnia wystrój wnętrza – zarówno na co dzień, jak i od święta. W aplikacji WiZ użytkownicy mają do wyboru ponad 30 wstępnie skonfigurowanych statycznych i dynamicznych trybów świetlnych, takich jak Fireplace (Kominek), Snowy Sky (Śnieżne Niebo) lub Party (Impreza), dzięki czemu ich dom może rozbłysnąć kolorami tworzącymi ciepły, magiczny klimat o każdej porze roku.

Teraz można również korzystać z wygody, jaką daje inteligentny dom, a jednocześnie sterować oświetleniem w dobrze znany sposób dzięki przełącznikowi Smart Dial Switch. Jest on wyposażony w obrotowy przycisk, który umożliwia przyciemnianie świateł z taką samą płynnością, co w przypadku klasycznego przełącznika ściennego. Za dotknięciem kwadratowego panelu użytkownicy mogą także włączyć jedną z czterech scen świetlnych zapisanych przez siebie w aplikacji WiZ. Kontroler można ładować przez USB, dzięki czemu łatwo można przymocować go na ścianie lub po prostu położyć na stole.

Umożliwia on sterowanie wieloma światłami WiZ w maksymalnej odległości 15 metrów i działa również, gdy domowa sieć Wi-Fi jest tymczasowo wyłączona.Nowo wprowadzona wersja żarówek GU10 jest wykonana ze szkła, a jej odświeżony wygląd lepiej odpowiada preferencjom użytkowników. Linia szklanych żarówek GU10 jest utrzymana w dobrze znanym klasycznym stylu, a jednocześnie oferuje światło o doskonałej jakości oraz możliwość łączenia różnych kolorów. Kinkiet Wall Light Classic to idealna lampa zewnętrzna o prostym i ponadczasowym designie, wykonana z wysokiej jakości aluminium.

Jest odporny na promieniowanie UV, wiatr i śnieg. Lampa daje światło w milionach barw oraz światło białe w całym zakresie temperatury barwowej, od ciepłej do chłodnej. Lampa Wall Light Classic ma certyfikat Matter i można nią sterować za pomocą systemów Amazon Alexa, Google Home lub Apple Home. Więcej informacji o najnowszych produktach i funkcjach aplikacji WiZ można uzyskać pod adresem wizconnected.com.

Poniższe produkty będą dostępne od 18 czerwca 2024 r. w Europie:

Inteligentna taśma LED – RGB, UE: 15 m 179 PLN / 30 m 229 PLN

Inteligentna taśma LED – RGBIC, UE: 5 m 139 PLN / 10 m 219 PLN / 20 m 329 PLN

Inteligentna żarówka – kolorowa, szkło, GU10 (dostępna tylko w Europie), UE: 79 PLN (1 zestaw) / 139 PLN (2 zestawy)

Inteligentna żarówka – biała, regulowana jasność i temperatura światła, szkło, GU10 (dostępna tylko w Europie), UE: 59 PLN (1 zestaw) / 119 PLN (2 zestawy)

Inteligentna girlanda Fairy RGBIC, UE: 20 m 439 PLN

Inteligentny przełącznik Smart Dial Switch (dostępny tylko w Europie), UE: 129 PLN

Kinkiet zewnętrzny Wall Light Classic, UE: 399 PLN

Poniższe produkty będą dostępne od września 2024 r. w Europie:

Inteligentna taśma LED – RGB, UE: 4 m 109 PLN / 5 m 129 PLN / 10 m 139 PLN

Inteligentna taśma LED Neon Flex – RGBIC, UE: 5 m – 389 PLN / 10 m – 769 PLN EUR

