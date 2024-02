Światowa premiera! MG3 debiutuje z technologią Hybrid+

Dotychczas oferowany jedynie na terenie Wielkiej Brytanii – MG3 będzie po raz pierwszy dostępny dla klientów w całej Europie. W momencie premiery na rynku pojawią się trzy warianty, wszystkie zasilane nowym układem napędowym Hybrid+. Zastosowano w nim pojemniejszą baterię i mocniejszy silnik elektryczny – to zupełnie nowy standard w segmencie B.

Hatchback segmentu B oferuje więcej przestrzeni niż poprzedni model, zachowuje jednocześnie kompaktowe wymiary odpowiedzialne za popularność MG3 w Wielkiej Brytanii – zwłaszcza wśród osób głównie poruszających się po miejskich trasach. Wyposażenie wnętrza prezentuje najwyższy poziom dostępny w swojej klasie, a MG3 Hybrid+ zapewnia klientom nie tylko praktyczność, ale również oszczędność. Całości dopełnia benefit w postaci standardowej siedmioletniej gwarancji/150 000 km, z której słynie MG.

„MG3 ma wszystkie cechy, aby stać się nowym liderem w swojej klasie, i oferuje klientom połączenie wydajności z oszczędnością dzięki wyjątkowemu silnikowi napędowemu Hybrid+ MG" – komentuje Ling Peng, General Manager marki MG na polski rynek. – „Bardziej wyrafinowany, ale jednocześnie wdrażający filozofię MG „fun-to-drive”, MG3 ma zarówno doskonale wyposażone wnętrze z elementami wykończenia premium, jak i systemy bezpieczeństwa w pakiecie MG Pilot".

Przyjrzyjmy się MG3

Zaawansowany hybrydowy układ napędowy oferuje klientom oszczędność, wyrafinowanie i osiągi

Hybrydowy hatchback z najlepszym przyspieszeniem w segmencie B zapewnia rzeczywiste korzyści w zakresie osiągów

Większa pojemność akumulatora niż u konkurentów umożliwia dłuższą jazdę bez szkodliwych emisji spalin

Wszechstronny system hybrydowy obejmuje oddzielny generator umożliwiający pracę w wielu trybach

Różne poziomy wyposażenia oferują klientom wybór i wyjątkową wartość

Wnętrze z podwójnym ekranem zwiększa poczucie zaawansowanej technologii w segmencie B

MG iSMART i MG Pilot zapewniają łączność i wysoki poziom bezpieczeństwa

Powiększona przestrzeń dla pasażerów i w bagażniku

Najnowocześniejszy układ napędowy Hybrid+

Technologia układu napędowego MG Hybrid+ zadebiutowała w nowej generacji MG3 i jest pierwszym, konwencjonalnym systemem hybrydowym w gamie modeli MG. Składa się on z pięciu kluczowych elementów – silnika, skrzyni biegów, akumulatora, silnika elektrycznego oraz generatora.

Pomimo koncentracji na efektywności zelektryfikowana technologia naturalnie gwarantuje doskonałe osiągi. Dzięki układowi napędowemu MG Hybrid+ MG3 prezentuje się jako lider wśród modeli hybrydowych swojej klasy pod względem przyspieszenia – osiąga od 0 do 100 km/h w osiem sekund. Przyspieszenie do prędkości autostradowej – od 80 do 120 km/h – jest równie imponujące, trwa zaledwie pięć sekund.

Z łączną mocą 143 kW MG3 Hybrid+ osiąga imponujące wyniki ekonomiczne, oferując zużycie paliwa na poziomie 4,4 l/100 km i emisję CO2 na poziomie 100 g/km*. W dużej mierze jest to zasługa akumulatora o pojemności 1,83 kWh, który umożliwia znaczny zasięg jazdy wyłącznie na napędzie elektrycznym, co znacznie zwiększa efektywność użytkowania.

MG3 wyposażono w 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 75 kW oraz silnik elektryczny o mocy 100 kW, a także oddzielny silnik generatora, który umożliwia duży wybór trybów pracy układu napędowego. Dzięki temu samochód nie tylko zapewnia najlepsze osiągi w segmencie B hatchbacków hybrydowych, ale także gwarantuje elastyczność działania w różnych warunkach jazdy.

W MG3 są dostępne następujące tryby, z których każdy jest automatycznie wybierany przez system Hybrid+:

EV – jazda na zasilaniu wyłącznie elektrycznym tak długo, jak pozwala na to poziom naładowania akumulatora;

Szeregowy – silnik przechodzi do generatora, który zasila silnik elektryczny do jazdy;

Series and Charge – jazda szeregowa oraz doładowywanie akumulatora przy niskim obciążeniu;

Napęd i ładowanie – silnik napędza koła, jednocześnie ładując akumulator przez generator;

Parallel – zarówno silnik, jak i silnik elektryczny napędzają koła.

Silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra w cyklu Atkinsona generuje moc 75 kW (102 KM) i oferuje wyjątkowo wysoką sprawność cieplną na poziomie 41%. W połączeniu z silnikiem elektrycznym o mocy 100 kW (136 KM) system Hybrid+ zapewnia szeroki zakres mocy w całym zakresie obrotów. Dzięki zainstalowanemu silnikowi o większej mocy znaczna część jazdy z dużym obciążeniem ̶ na przykład przyspieszanie ̶ może się odbywać na mocy elektrycznej, a silnik benzynowy płynnie wspiera lub przejmuje proces przy wyższych prędkościach.

Silnik jest połączony z trzybiegową automatyczną skrzynią biegów, która zapewnia zarówno wydajną, jak i przyjemną jazdę. Co najważniejsze, MG3 oferuje responsywne przyspieszenie, zapewniając jednocześnie płynną i delikatną zmianę biegów.

Kierowca może dostosować reakcję MG3 do swoich potrzeb, wybierając jeden z trzech trybów jazdy: Eco, Standard lub Sport. Tryb Eco został skalibrowany pod kątem optymalnego zużycia paliwa i zapewnia kierowcom delikatną reakcję przepustnicy. Natomiast Standard, jako połączenie oszczędności oraz osiągów, sprawdza się dobrze w większości rodzajów podróży. Tryb Sport oferuje bardziej responsywną kalibrację, wydobywa to, co najlepsze, z połączonej mocy wyjściowej i zapewnia jedne z najwyższych osiągów w klasie hybrydowych hatchbacków segmentu B.

Dynamiczna jazda i wyrafinowanie

Nowy MG3 oferuje zarówno dynamiczną, jak i komfortową jazdę, co zostało osiągnięte dzięki współpracy inżynierów MG Motor z Europy i Chin, którzy dostroili podwozie i zawieszenie do oczekiwań różnych rynków.

Dzięki kompaktowym proporcjom oraz zwinnej konstrukcji MG3 dostarcza wyrafinowanego doświadczenia za kierownicą, jednocześnie pozostaje wierny sportowemu duchowi marki MG, którym jest przyjemność z jazdy. Wykorzystanie nowych komponentów o ultrawysokiej sztywności w podwoziu oraz lekkiego zawieszenia pozwoliło na zapewnienie zarówno dynamicznego prowadzenia, jak i komfortowego podróżowania.

Ponadto dzięki zbalansowanemu połączeniu komfortu i dynamiki oraz nowemu hybrydowemu napędowi, umożliwiającemu krótkotrwałe jazdy na sile elektrycznej, nowy MG3 oferuje również wyjątkową jakość wykonania i redukcję hałasu. Inżynierowie skupili się na mocowaniach silnika i zawieszenia, materiałach tłumiących dźwięk oraz konstrukcji skrzyni biegów, aby zminimalizować hałas, wibracje i szorstkość, co pozwala na zapewnienie wyjątkowych doznań podczas jazdy.

Niepowtarzalna technologia i wyjątkowe wyposażenie

Nowy MG3 trafia do klientów w Europie w trzech poziomach wyposażenia: Każdy z nich ma na celu konkurowanie z innymi modelami segmentu B pod względem oferowanej technologii i standardowych funkcji.

Wyjątkową zaletą dla klientów jest kokpit z dwoma wyświetlaczami. Kierowcy mają do dyspozycji 7-calowy cyfrowy ekran zegarów oraz 10,25-calowy centralny wyświetlacz systemu multimedialnego. Grafika i responsywność zostały ulepszone przez inżynierów MG Motor na podwójnych, unoszących się ekranach, a rząd klawiszy poziomych został zachowany na konsoli centralnej, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę użytkowania podczas jazdy.

Nawigacja satelitarna jest standardowa, podobnie jak integracja ze smartfonami poprzez Apple CarPlay/Android Auto. MG iSMART zapewnia klientom poziom łączności i funkcji MG3, które zazwyczaj kojarzyłyby się z modelami premium.

Inne istotne elementy wyposażenia obejmują klimatyzację, system audio z połączeniem Bluetooth, cztery porty USB oraz czujniki i kamerę cofania. W wyższych standardach wyposażenia dodano tapicerkę z imitacji skóry, bezkluczykowe wejście, podgrzewane przednie fotele i kierownicę oraz kamerę 360 stopni.

MG3 korzysta również z najnowszych systemów zaawansowanej pomocy kierowcy. Zwiększone bezpieczeństwo zapewnia natomiast technologia MG Pilot, która obejmuje asystenta utrzymania pasa ruchu z ostrzeżeniem o opuszczeniu pasa, adaptacyjny tempomat, ostrzeżenie o zbliżającym się zderzeniu oraz korkach na drodze.

Odświeżony i nowoczesny wygląd

Nowy MG3, stworzony od podstaw, jest zarówno dłuższy, jak i szerszy od swojego poprzednika, co daje więcej przestrzeni dla pasażerów oraz oferuje największą przestrzeń bagażową w swojej klasie, wśród hybrydowych hatchbacków segmentu B.

Zaprojektowany przez studio MG Motor w Szanghaju, nowy MG3 wyróżnia się szeregiem elementów stylistycznych, z których klienci mogą wybierać, obejmujących m.in. aluminiowe felgi, reflektory LED oraz nową paletę kolorów.

Dla klientów europejskich dostępnych jest siedem różnych palet kolorystycznych: Biały York, Niebieski St Moritz, Czerwony Flaming , Żółty Morning, Czarny Pearl Black, Srebrny Blade oraz Szary Hampstead.

