Wybieramy płytę grzewczą do kuchni. Na co zwrócić uwagę? [ZDJĘCIA]

Wybór płyty grzewczej – na co zwrócić uwagę

Przeglądając oferty producentów urządzeń AGD, mnogość rodzajów oraz funkcjonalności płyt grzewczych może nas przyprawić o mały zawrót głowy. Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnej warto odpowiedzieć na kilka pytań, które ułatwią decyzję. Zastanów się jak często gotujesz i dla ilu osób, jakiej wielkości płyty potrzebujesz i jakie wykończenie będzie pasowało do wystroju Twojej kuchni. Sprawdź funkcje oraz programy, które oferuje urządzenie. Innowacyjne funkcjonalności będą szczególnie przydatne, jeśli zależy Ci na łatwym i szybkim gotowaniu. Dokonując wyboru, koniecznie zwróć również uwagę na materiał, z którego wykonane jest urządzenie, a także na jego budowę. Materiał oraz układ płyty znacząco wpływa na jej funkcjonalność i łatwość czyszczenia.

Wiesz już, na jakie elementy zwrócić uwagę, wybierając płytę grzewczą do swojej kuchni. Czas poznać rodzaje płyt oraz zalety każdej z nich. Przedstawiamy płyty grzewcze ASKO – skandynawskiego producenta oferującego wysokiej klasy sprzęt AGD. Z myślą o różnych potrzebach konsumentów marka ASKO stworzyła bogatą ofertę płyt grzewczych, wśród których każdy znajdzie idealne rozwiązanie, szyte na miarę potrzeb.

Płyty gazowe – dla pasjonatów gotowania

Gotowanie na gazie odbywa się na czystym płomieniu. Płyta gazowa nagrzewa się w krótkim czasie i utrzymuje stałą temperaturę. Źródło ciepła, czyli płomień gazowy, można regulować niezwykle szybko i precyzyjnie. Te czynniki sprawiają, że płyta gazowa to idealny wybór dla tych, którzy uwielbiają gotować. To właśnie dzięki możliwości kontroli ciepła oraz bardzo dokładnego dostosowania temperatury płyta gazowa jest wybierana przez profesjonalnych szefów kuchni. Jeśli jesteś kulinarnym entuzjastą, postaw na płytę gazową.

Płyty gazowe ASKO wyróżniają się trwałością oraz funkcjonalnością. W ofercie marki znajdziesz 7 różnych płyt gazowych, różniących się od siebie liczbą palników oraz ich układem. Płyty skandynawskiego producenta wykonane są z ceramicznego szkła Vitro w kolorze czerni. Powłoka szkła ceramicznego jest

niezwykle odporna na zarysowania oraz na wysoką temperaturę, dzięki czemu jest trwalsza niż powłoka szkła hartowanego. Dodatkowo, szklane wykończenie oraz budowa palników sprawiają, że urządzenie jest łatwe w utrzymaniu czystości. Pokrętła wykonane są w całości ze stali nierdzewnej, dzięki czemu gwarantują odporność nie tylko na temperaturę, ale i na korozję. Logiczny układ palników zapewnia maksymalną przestrzeń i umożliwia korzystanie ze wszystkich palników w jednym momencie – nawet jeśli używamy dużych naczyń. Marka ASKO dba o każdy szczegół, dlatego płyty posiadają różne rodzaje palników. Chociaż różnią się one wielkością oraz budową, każdy gwarantuje maksymalną wydajność. Dodatkowo wszystkie płyty gazowe wyposażone są w stabilne ruszty wykonane z żeliwa, które zapewniają bezpieczne podparcie dla nawet bardzo ciężkich garnków.

Na szczególną uwagę zasługuje autorski palnik Fusion Volcano Wok, który idealnie sprawdzi się do przygotowania potraw azjatyckich na woku. W odróżnieniu od tradycyjnych palników Fusion Volcano Wok jest znacznie większy a jego budowa sprawia, że ciepło kierowane jest bezpośrednio na dno patelni. Palnik generuje dwa rodzaje płomienia. Dzięki temu patelnia bardzo szybko osiąga wysoką temperaturę i nie traci jej nawet po dodaniu składników. Unikalna budowa sprawia, że to najbardziej efektywny palnik do woka na rynku.

Płyty indukcyjne – dla fanów nowoczesności

Płyta indukcyjna to najnowocześniejszy rodzaj płyt grzewczych dostępnych na rynku. Wyróżnia ją elegancki i minimalistyczny wygląd. Główną część stanowi szklana płyta z polami grzewczymi, pod którymi znajdują się miedziane druty uformowane w kształt spirali, które pod wpływem energii elektrycznej nagrzewają pola grzewcze?. Decydując się na zakup płyty indukcyjnej, pamiętaj, że wymaga ona zastosowania naczyń ze specjalnym dnem do płyt indukcyjnych. Płyta indukcyjna eliminuje ryzyko oparzenia, ponieważ włącza się jedynie, kiedy stoi na niej naczynie do gotowania.

Powierzchnia płyt indukcyjnych ASKO stworzona jest z czarnego szkła ceramicznego Vitro, natomiast jej boki wykończone są stalą nierdzewną. Najwyższej jakości materiały gwarantują trwałość i ochronę urządzenia, a także łatwe i skuteczne czyszczenie. W ofercie ASKO dostępnych jest 9 modeli płyt, które różnią się wykończeniem oraz liczbą i układem palników. Dostępne są modele o połyskującym wykończeniu szkła oraz matowej czerni. Wierzch płyty o wykończeniu matowym pokryty jest szczotkowanym szkłem, które zapobiega zarysowaniom, a dodatkowo ma właściwości antypoślizgowe, dzięki czemu naczynia nie przesuwają się po jej powierzchni. Płyty indukcyjne ASKO posiadają intuicyjny w pełni dotykowy panel sterowania. W ofercie marki dostępne są 4 interfejsy, dzięki czemu możesz wybrać system dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Wszystkie modele posiadają 13-stopniowy zakres mocy oraz funkcję wzmocnienia.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii płyty indukcyjne ASKO oferują szereg dodatkowych funkcji, które ułatwiają gotowanie. Płyty wyposażone są w aż 6 automatycznych programów gotowania, a także w funkcję szefa kuchni (połączone strefy gotowania z predefiniowaną mocą grzania) i cyfrowy timer. Wśród automatycznych programów znajdziesz te dedykowane do: gotowania tradycyjnego oraz na wolnym ogniu, duszenia, grillowania oraz do smażenia na woku. Płyty indukcyjne ASKO posiadają także funkcję wykrywania naczyń, dzięki czemu pole grzewcze włączy się dopiero po ich wykryciu, a po podniesieniu automatycznie wyłączy się. Wartą uwagi funkcją są strefy Bridge Induction™, które pozwalają na połączenie dwóch stref gotowania w jedną, aby móc przygotowywać w naczyniach o większych rozmiarach.

Płyta kombinowana – dla większych możliwości

Zarówno płyta gazowa, jak i indukcyjna ma szereg zalet. Jeśli nie chcesz rezygnować z właściwości żadnej z nich, jesteś w dobrym miejscu. Płyty kombinowane łączą cechy obydwu i tworzą płytę składającą się z części indukcyjnej oraz palników gazowych. W ofercie ASKO dostępna jest płyta kombinowana składająca się z 4 pól indukcyjnych oraz palnika Volcano Wok. Część indukcyjna ma wszystkie właściwości płyty w pełni indukcyjnej, w tym możliwość łączenia stref. Podobnie jak płyty gazowe oraz indukcyjne wykonana jest z czarnego szkła ceramicznego Vitro.

Płyta kombinowana to idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią w kuchni kreatywność i cenią sobie nowoczesne rozwiązania.

Płyta z wbudowanym okapem – unikalne rozwiązanie

Marka ASKO znana jest z innowacyjnych i unikalnych rozwiązań stosowanych w urządzeniach. Jednym z nich jest płyta indukcyjna z wbudowanym okapem. Takie rozwiązanie otwiera nowe możliwości przed projektantami wnętrz, architektami, a także samymi konsumentami.

Płyta indukcyjna Hood in Hob stworzona jest z czarnego szkła szczotkowanego, które zapewnia trwałość i odporność na zarysowania. Urządzenie posiada 4 pola grzewcze z funkcją łączenia stref Bridge Induction™ oraz sterowanie za pomocą dotykowego panelu Multi Easy

Slide™. Wbudowany w płytę okap jest niezwykle skuteczny, dzięki systemowi podwójnego filtra tłuszczowego i recyrkulacyjnego o nazwie Twin Filter System. Zainstalowany filtr jest wykonany ze stali nierdzewnej. Można go myć w zmywarce, dzięki czemu łatwo zachowasz go w czystości. Okap posiada także automatyczną funkcję czyszczenia powietrza w Twojej kuchni.

Hood in Hob to idealne rozwiązanie do kuchni, w której nie chcesz zabierać powierzchni na tradycyjny okap wsiszący. Płyta grzewcza to miejsce w kuchni, gdzie dzieje się najwięcej. Korzystamy z niej, przygotowując każdy posiłek, dlatego powinna odpowiadać wszystkim Twoim potrzebom. Oferta płyt grzewczych ASKO oferuje swobodę i elastyczność w kuchni, dzięki którym z łatwością stworzysz wspaniałe potrawy. Dodatkowo wszystkie płyty grzewcze ASKO są zaprojektowane tak, aby idealnie integrować się z całą gamą urządzeń kuchennych marki.

Tańczące z Promocjami 23.02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.