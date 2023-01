i Autor: Materiały prasowe

Nowe technologie

Wystartował Tydzień HUAWEI. Nawet 200 zł taniej dla subskrybentów

Od poniedziałku 23 do niedzieli 29 stycznia potrwa Tydzień HUAWEI, czyli kolejna odsłona kampanii z ekskluzywnymi promocjami dla klientów w sklepie internetowym huawei.pl. Osoby, które subskrybują newsletter marki lub zdecydują się to zrobić w tym tygodniu, otrzymają specjalne kody rabatowe uprawniające do zniżki o wartości -200 zł na wybrane produkty – smartfony, laptopy, tablety i smartwatche Huawei. Do tego w prezencie będzie można otrzymać gratisowe urządzenia lub dokupić wybrane akcesoria w okazyjnych cenach.