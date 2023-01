Polska premiera słuchawek Huawei FreeBuds 5i. Nowa odsłona wzbogacona o dźwięk Hi-Res

Smartfon z turboładowaniem o 500 zł tańszy! Infinix ZERO ULTRA z 180W Thunder Charge

Certyfikat Hi-Res jest dowodem na zgodność z technologią przesyłania dźwięku o wysokiej rozdzielczości, w standardzie Hi-Res Audio Wireless. Słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i charakteryzuje szerokie pasmo przenoszenia, które jest szczególnie zauważalne przy wykorzystaniu źródeł dźwięku w jakości HD. Korektor pozwala na dopasowanie dźwięku tak, by wydobyć głębię ulubionych utworów z różnych gatunków muzycznych. Za doskonałą wydajność odpowiadają dynamiczne przetworniki o średnicy 10 mm, współpracujące z membraną wykonaną z kompozytu polimerowego. Zestaw ten pozwala na uzyskanie lepszego dźwięku zarówno w niskich, średnich, jak i wysokich częstotliwościach pasma.

Dwukrotnie lepsza redukcja szumów

Użytkownicy słuchawek HUAWEI FreeBuds 5i mogą wybrać jeden z wielu trybów redukcji szumów (ANC), których zwiększona skuteczność sięga aż 42 dB i jest dwukrotnie wyższa niż w poprzednim modelu. Jej poziom można dopasować zgodnie z własnymi preferencjami biorąc pod uwagę warunki otoczenia, wybierając tryb najwyższy, ogólny lub komfortowy. Co więcej, system wykorzystujący algorytmy sieci neuronowych odróżnia głos użytkownika od dźwięków otoczenia, wykorzystując sygnał z mikrofonu wewnętrznego, co pozwoli usłyszeć zauważalną poprawę czystości głosu podczas rozmów.

Długotrwała bateria i pojemniejsze etui ładujące

HUAWEI FreeBuds 5i oferują bardzo wysoką żywotność baterii, odpowiadając na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Bateria o pojemności 55 mAh wystarcza na 6 h odtwarzania muzyki przy włączonej redukcji szumów lub na 7,5 h przy wyłączonym ANC, na jednym ładowaniu. W połączeniu z większym i pojemniejszym niż dotychczas etui ładującym, słuchawki mogą odtwarzać muzykę aż przez 28 h (ANC wyłączone) lub 18,5 h (ANC włączone). Zaledwie 15 minut ładowania pozwala na 4 h słuchania muzyki. Same słuchawki ładują się do pełna w ok. 60 minut, a etui – w niespełna 2 h.

Łączność uniwersalna

HUAWEI FreeBuds 5i umożliwiają połączenie poprzez Bluetooth jednocześnie z dwoma urządzeniami, takimi jak telewizor, komputer, tablet czy telefon. Wystarczy dwukrotne stuknięcie w słuchawkę, by odebrać przychodzące na telefon połączenie, nawet, jeśli źródłem dźwięku w danym momencie będzie np. komputer. Centrum łączności stanowi aplikacja AI Life, która pozwala zarządzać połączonymi ze słuchawkami urządzeniami i momentalnie przełączać aktualne źródło dźwięku. Korzystając z aplikacji wystarczy otworzyć etui ładujące, a słuchawki błyskawicznie sparują się z pobliskim urządzeniem.

Styl i wygoda

HUAWEI FreeBuds 5i dostępne są w kolorach niebieskim i czarnym, z etui z charakterystyczną matową teksturą, a także w połyskującej bieli. Dzięki stopniowi ochrony IP54 pozwalają cieszyć się ulubionymi utworami podczas codziennych wyzwań, niezależnie od pogody. Słuchawki są krótsze, a przy tym o 11% lżejsze od swoich poprzedników. Można nimi intuicyjnie sterować przy pomocy dotyku i gestów, które można łatwo dopasować. Miękkie silikonowe wkładki douszne w trzech rozmiarach zapewniają optymalne dopasowanie i komfort użytkowania, a lekkie etui ładujące zmieści się w każdej kieszeni.

Dostępność i cena

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeBuds 5i wynosi 399 zł. W okresie od 18 do 29 stycznia 2023 r. będą dostępne w ofercie specjalnej, w ramach której ich sugerowana cena detaliczna wyniesie 349 zł. Do pierwszych klientów trafią 18 stycznia 2023 r. Słuchawki będzie można nabyć u partnerów biznesowych Huawei: u operatorów sieci Plus oraz T-Mobile, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

W ramach oferty premierowej klienci sklepu Huawei.pl w zestawie ze słuchawkami HUAWEI FreeBuds 5i otrzymają w prezencie dodatkowe etui zabezpieczające oraz usługę uprawniającą do zniżki ‑50% przy zakupie nowej słuchawki w miejsce zagubionej lub zniszczonej. Na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter, możliwość zakupu przedłużonej gwarancji na preferencyjnych warunkach oraz zdobycia podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki.

Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.