Xiaomi prezentuje Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch S3 i Watch 2 [ZDJĘCIA]

Fitness łączy się z modą: Xiaomi Smart Band 8 Pro

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro jest łatwa w dostosowaniu do indywidualnego stylu, pozwala śledzić wyniki treningów, kompleksowo monitoruje stan zdrowia i oferuje inne inteligentne funkcje. Łączy wyjątkowe wrażenia z codziennego użytkowania z dobrym stylem.

Xiaomi Smart Band 8 Pro ma nowy, duży prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,74 cala z częstotliwością odświeżania 60 Hz i rozdzielczością 336×480 pikseli. Ekran ma stylową, metalową ramkę i jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Opaska jest kompaktowa i lekka, mierzy zaledwie 9,99 mm grubości i waży tylko 22,5 g.

Urządzenie jest również wyposażone w czujnik światła, który umożliwia adaptacyjną automatyczną regulację jasności, zapewniając widoczność wyświetlacza w różnych warunkach oświetleniowych.

W opasce Xiaomi Smart Band 8 Pro użytkownik może samodzielnie wymieniać paski na inne wzory i kolory, co przypadnie do gustu miłośnikom i miłośniczkom dobrego designu i mody. Opaska jest dostępna w kolorach czarnym i srebrnym. Towarzyszy jej szeroka gama firmowych pasków, wykonanych z różnych materiałów i w wielu kolorach. Dzięki nim użytkownicy mogą w pełni spersonalizować swoje urządzenie. Xiaomi Smart Band 8 Pro oferuje też wybór ponad 200 tarcz zegarka, w tym projekty związane z grami.

Xiaomi Smart Band 8 Pro ma ponad 150 trybów śledzenia naszych osiągnięć sportowych. Jest on dostosowana do różnych opcji ćwiczeń i indywidualnych preferencji. Funkcja „inteligentnego biegania” pozwala użytkownikom ustawić żądaną prędkość biegu przed treningiem, z przypomnieniami o tempie. Urządzenie ma wbudowane również 10 kursów biegania, oferując intuicyjne wskazówki dotyczące stylu poruszania się podczas treningów. Dodatkowo, wbudowana wizualizacja ćwiczeń zapewnia wskazówki dotyczące rozgrzewki i rozciągania przed ćwiczeniami, zapewniając lepsze przygotowanie do treningu.

Inteligentna opaska jest również wyposażona w funkcje monitorowania stanu zdrowia. Nowy 4-kanałowy moduł kontroli tętna rejestruje dane w czasie rzeczywistym. Xiaomi Smart Band 8 Pro ma baterię o pojemności 289 mAh, która zapewnia o 23% dłuższą żywotność w porównaniu do poprzednika. Przy typowym użytkowaniu może wytrzymać do 14 dni, prześciga więc poprzednią generację o dodatkowe 2 dni działania.⁶ Inteligentna opaska ma również wbudowane pozycjonowanie GNSS, dzięki czemu użytkownicy mogą sprawdzać lokalizację bez telefonu. Co więcej, Xiaomi Smart Band 8 Pro może pochwalić się certyfikatem 5ATM i jest wyposażona w zestaw przydatnych narzędzi, takich jak asystent głosowy Alexa czy funkcja „znajdź mój smartfon”.

Wybierz swój styl: Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 to wielofunkcyjny smartwatch o klasycznym wyglądzie. Jest w stanie zaspokoić zarówno modowe, jak i praktyczne potrzeby użytkownika. Wyposażony w duży, okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala i lekką ramkę ze stopu aluminium, Xiaomi Watch S3 nawiązuje do klasycznych zegarków. Xiaomi Watch S3 oferuje użytkownikom nowy poziom personalizacji, między innymi za pomocą wymiennych frontów i pasków. Przekręcając front, użytkownicy mogą go wymienić na inny i dopasować do niego wygląd ekranu. Zegarek obsługuje również automatyczne kadrowanie portretu, umożliwiając wyświetlanie informacji na zdjęciach portretowych. Możemy zatem stworzyć unikalną, osobistą tarczę zegarka i dodać ją do ponad 180 bezpłatnych dostępnych do wykorzystania przez użytkowników.

Xiaomi Watch S3 zapewnia doskonałą wydajność i lepsze wrażenia z użytkowania dzięki nowemu systemowi Xiaomi HyperOS. Zapewnia on szybszą obsługę i lepszą synchronizację informacji. Zegarek wyróżnia się bardzo długim czasem pracy na baterii, nawet do 15 dni. Szybko się również ładuje. Po zaledwie 5-minutowym ładowaniu uzyskamy zapas energii na dwa dni pracy urządzenia. Bardzo ciekawą funkcją jest wykonywanie spersonalizowanych operacji za pomocą jednej ręki. Poprzez różne ruchy nadgarstka użytkownicy mogą kontrolować telefon, np. odrzucać połączenia, sprawdzać pogodę lub robić zdjęcia.

Xiaomi Watch S3 daje użytkownikom ponad 150 trybów sportowych do wyboru. Po raz pierwszy podczas globalnej premiery, w zegarku Xiaomi Watch S3 jest dostępna również obsługa sportów zimowych. Nowy tryb narciarski działa doskonale dzięki dwuzakresowemu modułowi nawigacji satelitarnej (GNSS L1 + L5), który ułatwia precyzyjne pozycjonowanie. Co więcej, smartwatch oferuje 10 różnych kursów biegania, aby pomóc biegaczom na różnych poziomach doświadczenia w optymalizacji wydajności treningów, niezależnie od tego, czy chcą zwiększyć wytrzymałość, czy po prostu trochę schudnąć.

Smartwatch obsługuje zaawansowane opcje monitorowania stanu zdrowia. Wyposażono go dodatkowo w funkcję badania wzorców snu. Po noszeniu zegarka przez siedem kolejnych dni i nocy, system tworzy „twoje zwierzę snu”, reprezentujące indywidualne cechy użytkownika, w oparciu o 7-dniowe badanie jego zachowania.

Bardziej inteligentny z każdym dniem: Xiaomi Watch 2

Jako część najnowszej linii urządzeń AIoT firmy Xiaomi, zegarek Xiaomi Watch 2 oferuje użytkownikom świetne wrażenia dzięki swojej funkcjonalności i stylowemu wzornictwu.Xiaomi Watch 2 jest wyposażony w system Google Wear OS, który zapewnia użytkownikom płynne i stabilne działanie smartwatcha. Ma zainstalowane pięć najczęściej używanych aplikacji i obsługuje ponad 200 aplikacji innych firm. Xiaomi Watch 2 jest napędzany przez procesor Snapdragon W5+Gen 1 Wearable. Dwurdzeniowa architektura procesora zapewnia wysoką wydajność i niskie zużycie energii, co przekłada się na długi czas pracy bez ładowania, nawet do 65 godzin przy typowym użytkowaniu, dzięki baterii o pojemności 495 mAh i dużej pamięci 32 GB.

Xiaomi Watch 2 ma 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED i wewnętrzną ramkę ze stopu aluminium. Dzięki wadze około 37 g smartwatch jest wygodny w noszeniu w trakcie uprawiania sportu lub podczas snu. Smartwatch jest dostępny z wyborem czarnych lub srebrnych pasków i oferuje różne opcje stylizacyjne.W zegarku Xiaomi Watch 2 zastosowano również funkcję zdalnego sterowania aparatem w telefonie, umożliwiając użytkownikom podgląd obrazu z aparatu smartfonu bezpośrednio na nadgarstku. Ta praktyczna funkcja jest szczególnie przydatna dla entuzjastów fotografii.

Co więcej, Xiaomi Watch 2 obsługuje ponad 160 trybów sportowych, w tym nowe tryby sportów zimowych. Może rejestrować odległość i średnią prędkość każdego zjazdu, a nawet mapować trasy narciarskie użytkownika. Dwuzakresowy system nawigacji satelitarnej (GNSS L1 + L5) pomaga użytkownikom dokładnie zlokalizować się na trasie lub w innych trudnych warunkach. Po wcześniejszym nawiązaniu współpracy z aplikacją Strava, Xiaomi rozszerzyło współpracę z serwisem Suunto. Umożliwia to użytkownikom łatwą synchronizację danych sportowych i danych snu między firmową apką Mi Fitness i tymi aplikacjami.

Xiaomi Watch 2 to ulepszone i precyzyjne monitorowanie zdrowia. Dzięki ulepszonemu 12-kanałowemu modułowi monitorowania tętna⁵ wskazania są o wiele dokładniejsze. Ulepszony algorytm monitorowania snu integruje dane dotyczące tlenu we krwi i oddechu w celu kompleksowej analizy i uzyskania dokładniejszych parametrów związanych ze zdrowiem. Co więcej, aplikacja Mi Fitness oferuje również ciekawą funkcję Sleep Animals. Po noszeniu zegarka przez siedem kolejnych dni i nocy, aplikacja generuje wzorzec snu użytkownika, w oparciu o 7-dniowy okres analizy, reprezentowany w urządzeniu przez postać zwierzęcia.

Ceny i dostępność

Nazwa produktu Cena rekomendowana Dostępne warianty kolorystyczne Xiaomi Smart Band 8 Pro 319 zł Light Grey i Black Xiaomi Watch S3 649 zł Silver i Black Xiaomi Watch 2 2 899 zł Silver i Black

