Xiaomi wprowadza nową serię Redmi Note 13 i nie tylko!

Z serią Redmi Note 13 każde zdjęcie będzie kultowe

Rodzina Redmi Note 13, zaprojektowana z myślą o różnorodnych potrzebach fotograficznych, oferuje wszechstronny, ulepszony system aparatów. Modele Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G i Redmi Note 13 Pro są wyposażone w główne matryce o rozdzielczości 200 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), które rejestrują zdjęcia o wysokiej szczegółowości. Co więcej, bezstratny zoom 2x/4x oferuje precyzyjne zbliżenia. Matryca ma rozmiar 1/1.4 cala i ulepszone przetwarzanie obrazu, zapewniając świetną jakość obrazu nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Połączenie tego czujnika, dużej przysłony f/1.65 i technologii łączenia pikseli Tetra2 umożliwia uzyskanie wyraźnych i jasnych zdjęć. Obiektyw 7P (z powłokami ALD) redukuje flary i aberracje.

Podstawowe modele, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13, są wyposażone w główne aparaty 108 MP z 3-krotnym bezstratnym zoomem. Oba smartfony posiadają szeroki wybór filtrów FilmCamera, aby użytkownicy mogli łatwo nadawać indywidualny charakter swoim zdjęciom. Wszystkie modele nowej serii Redmi Note 13 mają ultraszerokokątne aparaty 8 MP i aparaty makro 2 MP oraz przedni aparat do selfie 16 MP – obsługiwane przez oprogramowanie Xiaomi Imaging Engine.

Wyświetlacz AMOLED i częstotliwość odświeżania do 120 Hz

Seria Redmi Note 13 charakteryzuje się modnym, eleganckim wzornictwem z ultracienkimi ramkami, a wysokiej jakości wyświetlacze zapewniają doskonałe wrażenia użytkownika. Redmi Note 13 Pro+ 5G i Redmi Note 13 Pro 5G oferują krystalicznie czysty obraz dzięki wyświetlaczowi AMOLED 1,5K o szczytowej jasności 1800 nitów. Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13 są wyposażone w wyświetlacz AMOLED FHD+. Każde urządzenie z serii Redmi Note 13 zapewnia płynne wyświetlanie treści bez opóźnień, dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz. Nowe smartfony mają certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free i Circadian Friendly, a także różne funkcje ochrony oczu, takie jak np. tryb czytania. Inne ulepszenia obejmują pierwszy w serii czujnik linii papilarnych w ekranie.

Jakość konstrukcji na piątkę

Dzięki ulepszeniom w zakresie projektowania i budowy, seria Redmi Note 13 oferuje trwałość i wytrzymałość, dając nabywcom pewność w trudnych warunkach użytkowania. Wyświetlacz w modelach Redmi Note 13 Pro+ 5G i Redmi Note 13 Pro 5G jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus, w celu zwiększenia odporności na upadki i zarysowania. Ekran został dodatkowo zoptymalizowany w całej serii, aby zapewnić responsywność i dokładność działania dotyku, nawet w deszczu. Dzięki ulepszonej konstrukcji w połączeniu z certyfikatem odporności na kurz i wodę IP68, Redmi Note 13 Pro+ 5G jest najlepiej chronionym smartfonem w tej serii, a pozostałe są odporne na kurz oraz zachlapanie wg normy IP54.

Najwyższa wydajność

Urządzenia z serii Redmi Note 13 są wyposażone w jedne z najpotężniejszych dostępnych procesorów oraz baterie o dużej żywotności, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się swoimi urządzeniami przez cały dzień. Wszystkie modele są dostarczane z ładowarką w zestawie.Dla zapewnienia doskonałej wydajności, po raz pierwszy w smartfonach Redmi Note zastosowano proces technologiczny 4 nm. Lider serii, Redmi Note 13 Pro+ 5G, jest wyposażony w chipset MediaTek Dimensity 7200-Ultra, potężną baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewnia energię na każdy, nawet najbardziej pracowity dzień, i oferuje ładowanie HyperCharge 120 W, co pozwala na napełnienie akumulatora do 100% w zaledwie 19 minut.Redmi Note 13 Pro 5G jest wyposażony w baterię o największej pojemności 5100 mAh5 i wykorzystuje platformę mobilną Snapdragon 7s Gen 2, podczas gdy Redmi Note 13 Pro jest wyposażony w chipset MediaTek Helio G99-Ultra i baterię 5000 mAh5. Oba oferują ładowanie turbo o mocy 67 W, a ich naładowanie do 100% zajmuje zaledwie 45 minut6. W pozostałych urządzeniach zastosowano baterie o pojemności 5000mAh.

Dzięki licznym ulepszeniom, nowe modele przenoszą całą linię Redmi Note na wyższy poziom, pozwalając użytkownikom smartfonów na całym świecie cieszyć się flagowymi funkcjami w przystępnych cenach.

Partnerstwo z marką Red Bull

Xiaomi dołącza do konkursu „Red Bull Can You Make It?” jako globalny partner, odnawiając współpracę z marką Red Bull i pozycjonując nową popularną serię Redmi Note jako integralną część kampanii.Smartfony z serii Redmi Note 13 stają się głównymi narzędziami, które umożliwiają studentom z 61 krajów udział w przygodzie, jaką jest podróż przez Europę, podczas której będą musieli wykonać liczne wyzwania, następnie udokumentować je i finalnie podzielić się swoimi osiągnięciami. Nawiązanie partnerstwa między markami jest odzwierciedleniem innowacyjności oraz ekscytacji, które są kluczowe dla Xiaomi oraz serii Redmi Note. Więcej informacji na stronie www.redbullcanyoumakeit.com i w kanałach społecznościowych Xiaomi.

Xiaomi wprowadziło również trzy nowości do swojej oferty urządzeń typu wearables: Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro i Redmi Buds 5.

Wszechstronny Redmi Watch 4

Nowy zegarek Redmi Watch 4 jest wyposażony w kwadratowy, duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,97 cala. Jego wyjątkowa konstrukcja ma wewnętrzną ramkę ze stopu aluminium. To również pierwszy smartwatch Redmi z łatwą w obsłudze obrotową koronką OTS ze stali nierdzewnej. Dla większej wygody użytkowania, Redmi Watch 4 ma nowy mechanizm szybkiego montażu wymiennych pasków. Redmi Watch 4 jest wyposażony w ulepszony 4-kanałowy czujnik PPG, zapewniający większą dokładność pomiaru tętna i poziomu tlenu we krwi. Użytkownicy mają do wyboru ponad 150 trybów sportowych, w tym sześć automatycznie rozpoznawanych aktywności. Po sparowaniu ze smartfonem przez Bluetooth, użytkownik otrzymuje możliwość odbierania połączeń telefonicznych poprzez podniesienie ręki i dotknięcie ekranu zegarka. Smartwatch jest dostępny z ramką w kolorze srebrnoszarym lub obsydianowej czerni, z paskami w kolorach purpury oraz w dwóch odcieniach zieleni do wyboru.

Zaawansowany ANC i realistyczny dźwięk z Redmi Buds 5 Pro

Słuchawki douszne TWS Redmi Buds 5 Pro oferują angażujące wrażenia słuchowe, dzięki nowym trybom pracy, zapewniającym realistyczny dźwięk. Słuchawki obsługują również LDAC – wiodący kodek Bluetooth do transmisji sygnału audio o wysokiej rozdzielczości. Ponadto zaopatrzone zostały w mechanizm redukcji szumów (ANC) do 52 dB. Redmi Buds 5 Pro oferują wybór trzech trybów ANC, tryb adaptacyjny AI i trzy dodatkowe tryby „przezroczystości”, które zapewniają użytkownikom komfortowe działanie w wielu sytuacjach. Użytkownicy mogą również spersonalizować swoje wrażenia za pomocą pięciu różnych profili korekty dźwięku. Redmi Buds 5 Pro wytrzymują do 10 godzin ciągłego słuchania i do 38 godzin ciągłego użytkowania w połączeniu z ergonomicznym etui.

Lepsze doznania z Redmi Buds 5

Zaprojektowane, aby zapewnić lepsze wrażenia dźwiękowe, nowe słuchawki Redmi Buds 5 oferują do 46 dB redukcji szumów z trzema trybami ANC. Dodatkowo, trzy tryby „przezroczystości” pozwalają na skuteczną eliminację zewnętrznych zakłóceń. Redmi Buds 5 obsługują do 10 godzin ciągłego słuchania i do 40 godzin użytkowania z etui ładującym.14 Słuchawki są dostępne w trzech kolorach: czarnym, białym i niebieskim. Etui ma matową powierzchnię zewnętrzną i błyszczące wnętrze z atrakcyjnym wzorem.

Słuchawki z nowej serii Redmi Buds 5 można łatwo konfigurować w aplikacji Xiaomi Earbuds, która jest kompatybilna z różnymi markami smartfonów. Dzięki niej można korzystać z rozszerzonych funkcji, takich jak spersonalizowana redukcja szumów dostosowująca się do otoczenia, niestandardowe dostrojenie korektora i tryby poprawy brzmienia.

