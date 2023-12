Xiaomi publikuje inauguracyjną Białą Księgę dotyczącą działań na rzecz klimatu

- Xiaomi zawsze kierowało się innowacjami technologicznymi, a nasze podejście do transformacji zeroemisyjnej nie jest inne. Nasze nieustanne dążenie do innowacji technologicznych jest sercem zielonej transformacji firmy – powiedział w swoim przemówieniu Alain Lam. - Dzięki innowacjom technologicznym stale zwiększamy wydajność naszych produktów i w zrównoważony sposób rozwijamy cały cykl życia produktu, przyczyniając się w ten sposób do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN SDGs), tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za planetę. W dokumencie szczegółowo opisano filozofię zerowej emisji dwutlenku węgla Xiaomi, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji AIoT (Artificial Internet of Things) do tworzenia ekologicznych produktów i zrównoważonych łańcuchów dostaw. Celem firmy jest ułatwienie przejścia na zerową emisję dwutlenku węgla zarówno w przemyśle jak i w całym społeczeństwie.Droga Xiaomi do zerowej emisji CO2 netto jest zgodna z wytycznymi ISO Net Zero, powszechnie przyjętym narzędziem dla rządów, dążących do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto. W swoich dotychczasowych obszarach działalności, firma zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 roku.Xiaomi obniża emisję dwutlenku węgla poprzez poprawę efektywności energetycznej i wdrażanie inteligentnych praktyk produkcyjnych. Zachęca również swoich partnerów do ustanawiania celów klimatycznych, które są zgodne z jej zobowiązaniem do osiągnięcia neutralności węglowej. Wiąże się to z przejściem na odnawialne źródła energii i lepszym wykorzystaniem surowców, zwiększeniem recyklingu i stopnia użycia. Xiaomi zobowiązuje się do przejrzystości, odpowiedzialności i regularnych audytów w celu zapewnienia postępów w dekarbonizacji. Filozofia zerowej emisji dwutlenku węgla Xiaomi sprawiła, że jej produkty i usługi są bardziej wydajne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. Firma wykorzystuje również technologię sztucznej inteligencji w produkcji, aby zwiększyć wydajność i innowacyjność. Sztuczna inteligencja Xiaomi umożliwia konsumentom bardziej zrównoważony styl życia. Przykładowo, Xiaomi pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w gospodarstwach domowych i zużycie energii, dzięki zastosowaniu inteligentnych sprzętów domowych. Platforma AIoT firmy Xiaomi umożliwia użytkownikom łatwiejsze śledzenie zużycia energii elektrycznej i bardziej efektywne zarządzanie energią. Xiaomi oferuje również urządzenia osobiste typu wearables i urządzenia mobilne, aby zapewnić wysokiej jakości, niskoemisyjne doświadczenia użytkownikom. Nowo ogłoszona przez firmę strategia inteligentnego ekosystemu „Human x Car x Home” integruje ponad 200 kategorii produktów, łączy 820 milionów urządzeń i obejmuje ponad 95% scenariuszy użytkownika, aby zapewnić najwyższą wydajność urządzeń ekosystemu za pośrednictwem jednego, zintegrowanego systemu. Xiaomi HyperOS ma zminimalizować redundancję, zwiększyć efektywność energetyczną, zmniejszyć liczbę odpadów elektronicznych i przyspieszyć realizację globalnych celów zrównoważonej konsumpcji.Ponadto Xiaomi zwiększa wysiłki na rzecz rozwoju modelu biznesowego o obiegu zamkniętym. Firma wezwała do podjęcia szeregu globalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ustalenia celów zerowej emisji CO2 netto, dołączenia do inicjatywy GE100%, rozszerzenia programów recyklingu odpadów elektronicznych i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. W latach 2022-2026 Xiaomi planuje poddać recyklingowi 38 000 ton e-odpadów i zainwestować w szeroką gamę projektów związanych z energią odnawialną. Xiaomi jest zaangażowane w tworzenie niesamowitych produktów w przystępnych cenach i stosowanie zrównoważonej technologii, która jest ekologiczna, inkluzywna i przystępna cenowo.

Polecany artykuł: Xiaomi prezentuje nowy sezon Xiaomi Master Class wspierany przez firmę Leica

Pieniądze to nie wszystko: Przemysław Jaworski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.