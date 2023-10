Xiaomi prezentuje nowy sezon Xiaomi Master Class wspierany przez firmę Leica

OVHcloud wprowadza do oferty najnowocześniejsze procesory graficzne

Xiaomi Master Class ma na celu zainspirowanie entuzjastów fotografii do twórczego rozwoju. Zaprojektowany zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych fotografów, program ten oferuje inkluzywną i interaktywną platformę do rozwijania umiejętności fotograficznych. W czerwcu 2023 roku Xiaomi oficjalnie ogłosiło współpracę z Leica w ramach programu Xiaomi Master Class.

Od tego czasu przeprowadzono dwa udane sezony z udziałem instruktorów Akademii Leica, Eolo Perfido (fotografia czarno-biała) i Dominica Nahra (fotografia dokumentalna). Kursy te umożliwiły globalnej społeczności doskonalenie umiejętności fotograficznych i wykorzystanie możliwości obrazowania Leica w smartfonach Xiaomi.

Nowy sezon zbiega się z premierą serii Xiaomi 13T, przynosząc autentyczność i blask Leica szerszej publiczności. Dzięki tematowi „Odkryj na nowo”, Xiaomi Master Class ma pomóc użytkownikom odnaleźć piękno w ich codziennym życiu i uchwycić „arcydzieła w zasięgu wzroku” za pomocą nowych telefonów. Od 1 października Xiaomi Master Class przeprowadzi serię praktycznych kursów w kilku niemieckich miastach, w tym w Berlinie, Hamburgu, Frankfurcie, Stuttgarcie i Monachium, zarówno online, jak i offline. Prowadzone przez Siegfrieda Hansena, znanego instruktora Akademii Leica, kursy te są otwarte dla lokalnych uczestników, którzy mają możliwość zanurzenia się w świecie profesjonalnej fotografii. Siegfried, wybitny fotograf słynący z urzekającej fotografii ulicznej, poprowadzi uczestników przez swój sprawdzony w terenie system fotograficzny i know-how stojący za jego imponującymi pracami. Odkrywcza podróż nie kończy się w Niemczech. Zostanie ona rozszerzona na Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię i inne kraje, a do kursów online i offline dołączą kolejni profesjonalni fotografowie. Najnowszy sezon warsztatów „Xiaomi Master Class Supported by Leica” będzie dostępny za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej i mediów społecznościowych, umożliwiając entuzjastom fotografii na całym świecie wygodę nauki we własnym tempie.

Strona Xiaomi Master Class:

X (d. Twitter): https://twitter.com/xiaomi

Facebook: https://www.facebook.com/XiaomiGlobal/

Instagram: https://www.instagram.com/xiaomi.global/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCspJ6mFfCwOV4qFjZWi2wg

