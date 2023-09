Premiera tabletu Redmi Pad SE. Obraz i dźwięk jak w kinie?

Imponujący 11-calowy wyświetlacz

Nowy tablet Redmi Pad SE wyposażony jest w imponujący, 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FHD+, jeden z najlepszych w swojej klasie.¹ Proporcje ekranu 16:10 sprawiają, że większość formatów multimedialnych, takich jak filmy, gry i zdjęcia, będzie wyglądać naturalnie i wciągająco. Współczynnik kontrastu ekranu wynosi 1500:1, więc jakość detali obrazu, zarówno w najciemniejszych, jak i najjaśniejszych warunkach, pozostaje na wysokim poziomie.

Szczytowa jasność wyświetlacza to 400 nitów, co umożliwia komfortowe oglądanie treści nawet w jasnym świetle dziennym. Redmi Pad SE jest w stanie wyświetlić szeroką gamę 16,7 miliona kolorów, obejmującą większość barw widzialnych dla ludzkiego oka. Dzięki częstotliwości odświeżania ekranu do 90 Hz, Redmi Pad SE zapewnia płynne wyświetlanie animacji interfejsu oraz obrazu w grach. Użytkownicy mają możliwość ręcznego przełączania między 60 Hz lub 90 Hz, dla uzyskania optymalnej efektywności energetycznej, czyli dłuższego czasu pracy baterii.

Czysta rozrywka

W tablecie możemy włączyć tryb czytania 3.0, który oferuje dwie opcje, Classic i Paper, przydatne do komfortowego czytania e-booków. Co więcej, Redmi Pad SE ma wyświetlacz LCD zgodny z normą TÜV Rheinland Flicker Free. Wykorzystuje tak zwane przyciemnianie DC, aby skutecznie wyeliminować zarówno widoczne, jak i niewidoczne migotanie w zakresie od 0 do 3000 Hz. Ekran tabletu redukuje ilość emitowanego niebieskiego światła, aby zapobiegać nadmiernemu zmęczeniu wzroku (standard TÜV Rheinland Low Blue Light). Jeśli chodzi o dźwięk, Redmi Pad SE jest wyposażony w cztery głośniki zgodne z technologią Dolby Atmos® i dźwięk Hi-Res Audio, co zapewnia doskonałą jakość muzyki i efektów w filmach.

Solidna wydajność przez cały dzień

Tablet Redmi Pad SE ma elegancką, jednolitą konstrukcję unibody, wykonaną ze stopu aluminium, co czyni jego obudowę zarówno trwałą, jak i lekką. Samo urządzenia wygodnie leży w dłoni – waży zaledwie 478 g.³ Design natomiast nawiązuje do popularnej serii smartfonów Redmi Note 12.

Cena, dostępność i promocja

Redmi Pad SE jest dostępny w Polsce konfiguracji pamięci 4 GB + 128 GB w cenie 899 zł oraz w dwóch kolorach obudowy: Graphite Gray, Mint Green⁴. Naturalnie początek sprzedaży będzie wiązał się z bardzo atrakcyjną promocją na start, w sam raz na rozpoczęcie roku szkolnego! Od 1 do 17 września Redmi Pada SE kupimy aż o 200 zł taniej, czyli za jedyne 699 zł!

Tablet docelowo pojawi się w ofercie na stronach mi.com/pl/, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl, a także u partnerów: Komputronik, MediaExpert, Media Markt, RTV Euro AGD, TechWish i X-Kom. Oferta i dostępność w poszczególnych kanałach sprzedaży może się różnić. Ilość urządzeń w promocji ograniczona.

