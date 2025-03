Xiaomi wprowadził na rynek serię Xiaomi 15. Najwyższy poziom fotografii?

Autor:

Niesamowite zdjęcia, wybitne efekty wizualne

Xiaomi 15 Ultra wyposażony jest w 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości WQHD + (3200 x 1440) z gęstością pikseli 522 ppi o jasności szczytowej 3200 nitów. Always-active display o częstotliwości odświeżania 1Hz pokazuje najważniejsze informacje, takie jak godzina, data czy powiadomienia, co łączy wygodę z wydajnością. Xiaomi w serii 15 wprowadza również ulepszony ultradźwiękowy czujnik odcisków palców, dzięki któremu odblokowywanie będzie bardziej niezawodne. W urządzeniu zastosowano zaawansowaną strukturę Xiaomi Guardian, obejmującą Xiaomi Shield Glass 2.0, które zapewnia do 16 razy lepszą odporność na upadki2. Ponadto, wytrzymała aluminiowa ramka, wykonana w technologii CNC, zapewnia lekką, ale jednocześnie solidną konstrukcję, a Gorning® Gorilla® Glass 7i chroni dodatkowo aparat przed uszkodzeniami i zarysowaniami.

Najnowszy smartfon Xiaomi z pewnością zwróci uwagę kreatywnych profesjonalistów, którzy chcą wejść na wyższy poziom fotografii mobilnej. Xiaomi 15 Ultra otrzymał wszystkie ogniskowe w zakresie od 14 do 200 mm zoomu optycznego. Główny aparat wyposażony został w soczewki Leica Summilux i afseryczny obiektyw 8P, dodatkowo wzmocniony podwójną powłoką antyrefkelsyjną (AR), która zapewnia wyższą wydajność.

Sercem systemu kamer w Xiaomi 15 Ultra jest 1-calowy aparat główny Leica 23 mm z 50megapikselowym przetwornikiem obrazu Sony LYT-900 oraz dużą przysłoną ƒ/1.63, zmiennymi ogniskowymi 23 mm, 28 mm, 35 mm z imponującym zakresem dynamiki 14EV. Takie połączenie zapewnia oszałamiającą wydajność w warunkach słabego oświetlenia, a także w nocy, rejestrując żywe i realistyczne obrazy.

Teleobiektyw Leica 70 mm, który wykorzystuje złotą ogniskową, zapewniając w ten sposób naturalne i imponujące ujęcia, sprawdzi się przy fotografii portretowej oraz ulicznej. Jego duży sensor umożliwi użytkownikom uchwycenie skomplikowanych szczegółów już z odległości 10 cm. Wiodący w branży obiektyw Leica 100 MP ułatwia robienie zdjęć odległym obiektom przy użyciu ogniskowej 100 mm. Dodatkowo, wykorzystując technologię in-sensor zoom, ogniskową można rozszerzyć do 300 mm. Duży sensor 1/1.4" w połączeniu z przysłoną ƒ/2.6 jest w stanie uchwycić 136% więcej światła niż Xiaomi 14 Ultra1. Uzupełnieniem systemu poczwórnego aparatu jest ultraszerokokątny aparat Leica 14 mm.

Xiaomi 15 Ultra przesuwa granice standardów wideo poprzez dostarczenie możliwości tworzenia wyjątkowych, kinowych produkcji w zwolnionym tempie. Jest to możliwe dzięki głównej i peryskopowej kamerze, zapewniającej nagrywanie w 4K przy 120 klatkach na sekundę. Wyposażona została również w optyczną (OIS) i elektroniczną stabilizację obrazu (EIS), dzięki czemu tworzone wideo zachowują profesjonalną jakość, nawet w trudnych warunkach. Xiaomi 15 Ultra obsługuje także nagrywanie Dolby Vision® w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę oraz 10-bitowe video Log wideo we wszystkich ogniskowych. ACES Product Partner, odzwierciedlając dokładność kolorystyczną i kinową jakość nagranego materiału, umożliwia również dalsze usprawnienie profesjonalnej wideografii. ACES Product Partner umożliwia także dalsze usprawnienie profesjonalnej wideografii, odzwierciedlając dokładność kolorów i kinową jakość materiału filmowego. Ponadto, zestaw czterech mikrofonów oferuje nagrywanie dźwięku z trybami nagrywania wielokierunkowego – do przodu, do tyłu i w trajektorii.

Xiaomi 15 Ultra dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych Black, White oraz Silver Chrome. Ten ostatni poddany został specjalnemu zabiegowi, który zwróci uwagę każdego użytkownika. Jego obudowę tworzy włókno szklane klasy lotniczej i skóra PU, które wzmacniają jego wykonanie, a dodatkowe przeszycia w stylu retro silnie korespondują z klasycznym wzornictwem kultowych aparatów.

Xiaomi 15: Flagowa doskonałość w kompaktowej formie

Xiaomi 15 został stworzony z myślą o optymalnej wygodzie i mobilności. Dostępny jest w czterech kolorach: Black, White, Liquid Silver i Green. Smartfon ten ma płynną konstrukcję w kształcie wulkanu oraz gładką konstrukcję z mikrozakrzywioną aluminiową ramką, oferującą do 33% większą wytrzymałością1. Stosunek ekranu do obudowy wynosi 94%4, a ultrasmukłe ramki o grubości zaledwie 1,38 mm powstały dzięki najnowszej technologii LIPO1, zapewniającej precyzyjne formowanie pomiędzy korpusem a ramką.

Xiaomi 15 wyposażony został w system trzech kamer z rozszerzonym zakresem ogniskowych od 14 do 120 mm. Główna kamera otrzymała Leica Summilux z asferyczną soczewką 7P, powłoką zapobiegającą odblaskom i dużą przysłoną ƒ/1.62. Najnowszy smartfon Xiaomi posiada także czujnik Light Fusion 900 o wysokiej dynamice, zapewniając profesjonalny poziom fotografii w trzech ogniskowych 23 mm, 28 mm oraz 35 mm. Ponadto Xiaomi 15 otrzymał pływający teleobiektyw Leica 60 mm z matrycą 50 MP, umożliwiając robienie szczegółowych zdjęć z daleka, a także robiące wrażenia zdjęcia makro z odległości nawet 10 cm. Smartfon posiada również ultraszerokokątny aparat Leica 14 mmo rozdzielczości 50 MP z przysłoną ƒ/2.2.

Tryb Fastshot, zaprojektowany z myślą o precyzyjnych i dynamicznych ujęciach, sprawdzi się przy okazji robienia fotografii ulicznej, dzięki prędkości przechwytywania w 0,6 sekundy we wszystkich ogniskowych. Ponadto Xiaomi Master Videography pozwala nagrywać wideo w studyjnej jakości – jego główny aparat obsługuje nagrywanie 8K przy 30 klatkach na sekundę oraz Dolby Vision® w 4K i 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo smartfon otrzymał zestaw czterech mikrofonów.

Xiaomi 15 wyróżnia się kompaktowym, 6,46-calowym wyświetlaczem CrystalRes AMOLED o rozdzielczości 2670x1200 i gęstości pikseli 460 ppp z jasnością szczytową 3200, pokrywając 25% APL. Smartfon wykorzystuje niestandardowy panel wyświetlacza Xiaomi M9, redukując tym samym poziom zużycia energii5. Urządzenie otrzymało certyfikat TÜV Rheinland, poświadczający ograniczenie emisji niebieskiego światła oraz Flicker-Free i Circadian Friendly z funkcją ściemniania DC na wszystkich poziomach jasności.

Wysoka wydajność najnowszej serii Xiaomi 15

Najnowsza flagowa seria smartfonów Xiaomi zasilana jest platformą mobilną Snapdragon® 8 Elite, która zapewnia wzrost wydajności procesora o 45% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 52%1, ale także oferując wzrost wydajności GPU o 44%, redukując konsumpcję energii o 46% w porównaniu do poprzednich generacji.

Smartfony otrzymały system chłodzenia Xiaomi IceLoop, oparty na innowacyjnej konstrukcji skrzydeł, zapewniając skuteczne obniżenie temperatury w trakcie nagrywania wideo, fotografii obliczeniowej czy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Obydwa urządzenia wykorzystują system zarządzania Xiaomi Surge Battery Management System. Xiaomi 15 Ultra otrzymał baterię o pojemności 5410 mAh (typ) ze zwiększoną gęstością energii dzięki 10% zawartości węglika krzemu (SiC), HyperCharge o mocy 90 W i szybkim ładowaniu bezprzewodowym o mocy 80 W. Xiaomi 15 posiada baterię o pojemności 5240 mAh z 90 W HyperCharge i 50 W bezprzewodowym HyperCharge. Najnowsze flagowe urządzenia od Xiaomi wyposażone zostały w pamięć LPDDR5X: Xiaomi 15 otrzymał UFS 4.0, podczas gdy Xiaomi 15 Ultra: UFS 4.1.

Xiaomi HyperOS 2

Seria Xiaomi 15 wspierana jest przez najnowsze oprogramowanie HyperOS 2 z kluczowymi innowacjami: Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect15 i Xiaomi HyperAI10.

Xiaomi HyperAI wyposażony został w potężny zestaw narzędzi sztucznej inteligencji, do których należą m.in. AI Wiriting¹², AI Speech Recognition¹², a także AI Creativity Assistant, oferujący narzędzia foto i wideo nowej generacji¹³. Narzędzia te ponadto obejmują AI Image Enhancement14, AI Image Expansion14, AI Eraser Pro14, AI Reflection Removal, AI Magic Sky oraz AI Film, które pozwolą użytkownikom cieszyć się z efektów w profesjonalnej jakości bez wysiłku. Xiaomi zintegrowało również aplikacje systemowe z Google Gemini, dzięki czemu asystent AI może teraz korzystać z aplikacji Xiaomi, takich jak Notatki, Kalendarz czy Zegar.

Fundamentem funkcjonowania Xiaomi HyperOS 2 jest technologia HyperCore, autorska platforma, która gwarantuje optymalną płynność i wydajność systemu, a także aktualizacje aplikacji na poziomie systemu15. Interfejs otrzymał nowy wygląd ekranu blokady, nowe szablony i style, które inspirowane są światem kina. Nowe efekty ruchu wykorzystują ulepszony podsystem graficzny, a ekran główny oddaje użytkownikom bardziej płynne i estetyczne wrażenia.

Xiaomi HyperConnect umożliwia połączenie między urządzeniami, platformami

i ekosystemami również iOS i macOS16. Funkcje takie jak Cross-device Camera umożliwiają dostęp do kamery innego urządzenia przy wykorzystaniu funkcji przetwarzania obrazu z serii Xiaomi 15. Ponadto, użytkownicy mają do dyspozycji funkcję Combined Cameras, która pozwala łączyć i wyświetlać materiały wideo z wielu urządzeń, co z pewnością będzie przydatne podczas nagrywania wydarzeń na żywo czy tutoriali.

Ceny i dostępność

Seria Xiaomi 15. Xiaomi 15 będą dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Black, White, Green, Liquid Silver. Xiaomi 15 dostępny będzie w dwóch wariantach:

12+512 w cenie rekomendowanej 4699 zł

12+256 w cenie rekomendowanej 4199 zł

Konsumenci, którzy dokonają zakupu między 2 a 16 marca, otrzymają w prezencie tablet Xiaomi Pad 7 w wersji 8+128.

Xiaomi 15 Ultra dostępny będzie w trzech kolorach: Black, White i Silver Chome oraz dwóch wariantach:

16+512 w cenie rekomendowanej 6299 zł

16+1TB w cenie rekomendowanej 6999 zł

Konsumenci, którzy między 2 a 16 marca zdecydują się na zakup Xiaomi 15 Ultra, otrzymają w prezencie Xiaomi Electric Scooter 4 o wartości 2599 zł. Liczba sztuk ograniczona. Szczegóły promocji dostępne w regulaminie i na stronie: promocjexiaomi.pl (Xiaomi 15 Ultra) oraz promocjexiaomi.pl (Xiaomi 15). Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition jest sprzedawany oddzielnie.

Użytkownicy na polskim rynku mogą otrzymać 4 miesiące słuchania muzyki bez reklam dla Spotify Premium za darmo przy zakupie Xiaomi 15 lub Xiaomi 15 Ultra. Możliwe jest również otrzymanie 3 miesiący YouTube Premium z dostępem do YouTube i aplikacji YouTube Music bez reklam19. Promocje dotyczą nowych użytkowników.