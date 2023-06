Xiaomi z czwartą edycją programu Master Class. Leica wspiera warsztaty fotografii mobilnej

W maju 2022 r. Xiaomi oficjalnie ogłosiło strategiczne partnerstwo w zakresie technologii obrazowania z firmą Leica. Pierwszy wspólnie zaprojektowany produkt, smartfon Xiaomi 12S Ultra, został wprowadzony na rynek w lipcu ubiegłego roku i spotkał się z dużym uznaniem użytkowników na całym świecie. Jego sukces zapoczątkował nowy, ekscytujący rozdział w fotografii mobilnej i utorował drogę do owocnej współpracy między obiema markami. Cykl kursów Xiaomi Master Class prowadzony jest przez światowej sławy fotografów, takich jak Matt Stuart, Charlie Clift, Hannah Reyes Morales, Alan Schaller i inni. Program został stworzony, aby uczestnicy na całym świecie mogli doskonalić swoje umiejętności fotograficzne i czerpać inspirację od najlepszych.Pierwszym mistrzem rozpoczynającym czwarty sezon Xiaomi Master Class jest uznany włoski fotograf Eolo Perfido, wielokrotnie nagradzany instruktor Akademii Leica, specjalizujący się w fotografii portretowej, reklamowej i ulicznej. Jego wyrazisty styl jest często opisywany jako dramatyczny i stylizowany, silnie koncentrujący się na opowiadaniu historii, w tym na elementach narracyjnych oraz jako sugerujący szerszy kontekst poza kadrem. Prace Eolo Perfido pojawiały się w prestiżowych magazynach, takich jak The New York Times, Vogue i GQ. Jest laureatem wielu nagród fotograficznych, w tym Stowarzyszenia Włoskich Fotografów, nagrody Luce Iblea i nagrody Fundacji Amedeo Modiglianiego. W swojej pierwszej serii warsztatów Xiaomi Master Class, Eolo skupi się na fotografii monochromatycznej – formacie, z którego jest najbardziej znany. Ponadto, zdobył wiele nagród za prace wykonane właśnie w tej stylistyce. Podczas warsztatów podzieli się swoją filozofią i inspiracjami dotyczącymi czarno-białej fotografii oraz przekaże praktyczne techniki, które uczniowie będą mogli zastosować w swojej pracy. Na koniec warsztatów Eolo wyznaczy zadanie dla uczestników, oferując jednocześnie konstruktywne wskazówki dotyczące ich pracy.Oprócz kursów online, program Xiaomi Master Class obejmie również seminaria offline, które odbędą się w wybranych salonach Xiaomi, sklepach Leica i innych lokalizacjach na całym świecie, gdzie fani Xiaomi będą mogli uczestniczyć w sesjach fotograficznych prowadzonych przez znanych fotografów. Pierwsze spotkanie na żywo zaplanowano na 17 czerwca 2023 r. na Filipinach. Drugie z kolei odbędzie się 18 czerwca 2023 r. we Włoszech.Poprzez ten program Xiaomi chce zapewnić interaktywną, integracyjną platformę, która pozwoli zarówno początkującym, jak i doświadczonym fotografom odkrywać i demonstrować swoją kreatywność. Więcej informacji na temat cyklu Xiaomi Master Class będzie dostępnych wkrótce w na globalnych profilach społecznościowych Xiaomi oraz na Xiaomi Community. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie internetowej

