Xiaomi wprowadza dwa nowe smartfony z serii Redmi Note 12

Aparaty o rozdzielczości 108 MP z filtrami naśladującymi kliszę fotograficzną

Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12S posiadają wysokiej klasy aparaty fotograficzne, aby użytkownicy mogli uchwycić każdą chwilę ze wszystkimi szczegółami - nawet w słabszych warunkach oświetleniowych. Redmi Note 12 Pro korzysta z matrycy 108 MP o dużej przekątnej 1/1.52'', z funkcją łączenia pikseli 9-in‑1 i podwójnym natywnym ISO, ma też dodatkowy sensor głębi 2 MP, aby bardziej naturalnie oddać efekt rozmycia tła (bokeh) w zdjęciach portretowych.

Oba smartfony oferują nowy poziom kreatywności dzięki specjalnym filtrom FilmCamera i funkcji ProCut, która umożliwia wycięcie kadru w wybranych przez siebie proporcjach (np. 1/1, 9/16 czy 16/9). Dzięki niej można z całego obrazu wybrać najciekawszą dla nas historię, np. z trzech bohaterów kadru skupić się na jednym. Funkcja FilmCamera poszerza możliwości kreatywnej edycji zdjęć. FilmCamera to zestaw 7 filtrów i ramek do zdjęć, imitujących efekty różnych klisz fotograficznych. W obu modelach zastosowano też przednie aparaty o rozdzielczości aż 16 MP – dla ostrych i naturalnie wyglądających zdjęć selfie.

Angażujące wrażenia audiowizualne Redmi Note 12 Pro ma duży 6,67-calowy ekran FHD+ AMOLED, z częstotliwością odświeżania 120 Hz dla płynnego przewijania treści i obrazu bez zacięć. Model ten oferuje również wsparcie technologii wyświetlania Dolby Vision® i dźwięk przestrzenny Dolby Atmos® – dla wrażeń wizualnych i dźwiękowych najwyższej klasy.

Redmi Note 12S zapewnia wciągającą rozrywkę z dźwiękiem stereo w grach lub podczas oglądania filmów. Jego 6,43-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED, który osiąga wysoką szczytową jasność do 1000 nitów i pozostaje czytelny nawet w jasnym świetle dziennym, urzeka żywymi kolorami. Ekran smartfonu charakteryzuje się wysoką częstotliwością odświeżania obrazu do 90 Hz oraz 180 Hz dla próbkowania dotyku, co zapewnia szybką reakcję i wyświetlanie treści bez smużenia.

Niezawodna wydajność dla lepszej rozrywki Redmi Note 12 Pro, napędzany przez procesor Snapdragon® 732G, ma pojemną baterię 5000 mAh, która w połączeniu z bardzo szybką ładowarką USB 67 W (w zestawie) zapewnia użytkownikom długotrwałe korzystanie z mediów społecznościowych, fotografowanie, kręcenie filmów i wiele innych czynności bez konieczności częstego ładowania.

W Redmi Note 12S znalazła się podobna bateria o dużej pojemności 5000 mAh, a dołączona wydajna ładowarka USB o mocy 33 W szybko dostarcza jej energii na długi czas pracy. Ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G96 dba o płynne działanie telefonu, przez co Redmi Note 12S dobrze sprawdza się we wszystkich codziennych zastosowaniach: w odtwarzaniu muzyki, oglądaniu filmów w serwisach online, robieniu zdjęć, etc. Ceny, promocje i dostępność w Polsce:

Cena Redmi Note 12 Pro w Polsce wynosi 1699 zł (8/256 GB). Dostępny w sprzedaży w Polsce u operatorów: Play i T-Mobile.

Regularna cena Redmi Note 12S to 1499 zł (wersja 8/256 GB), natomiast w promocji cashback z 200 zł zwrotu wynosi jedynie 1299 zł! Oferta ważna do 15 maja br. lub do wyczerpania zapasów, warunkiem skorzystania z promocji jest zarejestrowanie urządzenia na przeznaczonej do tego stronie do końca maja.

