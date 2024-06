Aplikacja YouTube Music jest już dostępna w smartwatchach Garmina

Integracja umożliwia klientom Garmin i subskrybentom YouTube Music dodawanie playlist i podcastów do pamięci zegarka. Po sparowaniu zegarka z kompatybilnymi bezprzewodowymi słuchawkami1 i można cieszyć się godzinami odtwarzania bez konieczności korzystania z telefonu2.Aplikacja YouTube Music pozwala klientom wybierać spośród ponad 100 milionów utworów, a także spersonalizowanych list odtwarzania i podcastów. Aby dowiedzieć się więcej lub pobrać aplikację YouTube Music, kliknij tuConnet IQ to platforma z aplikacjami na smartwatche, komputery rowerowe i inne urządzenia Garmin, która umożliwia programistom tworzenie rozwiązań i aplikacji na urządzenia dla milionów użytkowników Garmin na całym świecie. Korzystając z Connect IQ SDK, deweloperzy mogą dodać swoje programy do sklepu Connect IQ.Garmin International, Inc. jest spółką zależną firmy Garmin Ltd. (NYSE: GRMN). (NYSE: GRMN). Firma Garmin Ltd. jest zarejestrowana w Szwajcarii, a jej główne spółki zależne znajdują się w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie i w Wielkiej Brytanii. Garmin jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a Connect IQ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne marki, nazwy produktów, nazwy firm, znaki towarowe i znaki usługowe należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.