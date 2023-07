Z pracowakacji korzysta 41 proc. osób pracujących zdalnie na laptopach. Gdzie Polacy spędzają je najchętniej?

To najlepsze miasta do pracy zdalnej! Polacy będą mocno zaskoczeni

Zaledwie 12 proc. osób w Polsce w ogóle nie używa laptopów – ani zawodowo, ani prywatnie. W celach osobistych, czyli np. rozrywkowych lub do nauki, korzysta z nich 80 proc. z nas. Natomiast dla 36 proc. Polaków laptop to narzędzie pracy, przy czym zdecydowana większość z nich korzysta z home office. Zaledwie ¼ osób, wykonujących obowiązki służbowe na laptopie, nie pracuje zdalnie.

Home office - wyobrażenia vs rzeczywistość

Z czym kojarzy nam się praca zdalna? Głównie ze swobodą wyboru miejsca wykonywania obowiązków służbowych, możliwością przemieszczania się w ciągu dnia po domu lub jego okolicy. Rano kawka w kawiarni i sprawdzenie maili, potem praca w słońcu na balkonie lub w zacienionym parku. Czyli teoretycznie zawsze tam, gdzie akurat chcemy. Ale w rzeczywistości praca zdalna zdecydowanie bardziej przypomina tę biurową – potrzebujemy bowiem miejsca, gdzie możemy się skupić i wygodnie rozłożyć nasze służbowe rzeczy. Aż 87 proc. osób, pracujących zdalnie na laptopie, podczas home office korzysta także z dodatkowego sprzętu. W skład naszego mobilnego biura wchodzą najczęściej smartfon (62 proc. wskazań), słuchawki (44 proc.) i tablet, którego używa niemalże co piąty pracownik (19 proc.). Dodatkowy monitor i zewnętrzny mikrofon przydają się nieco rzadziej (12 proc.).

Dlatego jako miejsce pracy najchętniej wybieramy biurko lub stół – wskazało tak 44% osób pracujących mobilnie. Na drugim miejscu znalazła się kanapa lub fotel (13 proc.), a na trzecim ogród (6 proc.). Kawiarnia i balkon mają jedynie po 3% odpowiedzi, a park 2 proc.. Ale praca zdalna to nie tylko dosłowny home office lecz także możliwość połączenia obowiązków zawodowych z podróżami. Ile osób tak robi?

Co powstrzymuje Polaków przed pracowakacjami?

41 proc. osób pracujących zdalnie na laptopach korzysta z workation, czyli możliwości okresowej pracy poza miejscem zamieszkania. Najchętniej wyjeżdżamy pracować zdalnie na działkę (18 proc.), nad jezioro lub do lasu (14 proc.) oraz nad Bałtyk (11 proc. wskazań). Sporym zainteresowaniem cieszą się również wyjazdy zagraniczne, które deklaruje 9 proc. badanych z tej grupy. Jednak workation nie jest jeszcze dominującym trendem wśród osób pracujących zdalnie na laptopach, ponieważ na pracowakacje nie wybiera się ponad połowa z nich (59 proc.). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być za niewystarczająco wydajny i nieprzystosowany do pracy zdalnej sprzęt. Aż 44 proc. osób wykonujących swoje zadania na laptopach twierdzi, że ich służbowe urządzenia nie spełniają ich oczekiwań! Problemy na które najczęściej wskazujemy, to: bateria za krótko wytrzymująca bez ładowarki (20 proc.), za wolno działający komputer (18 proc.), za słaba łączność Wi-Fi (9 proc.) oraz zbyt duży ciężar i gabaryty (odpowiednio po 7 proc. i 6 proc.).

- Wprowadzliśmy na polski rynek dwa udoskonalone laptopy, lepiej przystosowane do specyfiki pracy zdalnej. Wyposażyliśmy je w najnowsze procesory i ulepszone anteny Wi-Fi. Te udoskonalenia przekładają się na wyższą wydajność i stabilniejsze połączenie z internetem, co jest szczególnie ważne podczas pracowakacji. Zarówno HUAWEI MateBook 16s 2023, jak i HUAWEI MateBook X Pro 2023 otrzymały także certyfikację Intel® Evo™, która stanowi gwarancję m.in. długiego czasu pracy na baterii. Oba dobrze sprawdzą się podczas workation, ponieważ, jak na swoje możliwości i rozmiary ekranów, są niezwykle poręczne, lekkie i zmieszczą się bez problemu do plecaka lub damskiej torebki – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Laptop nie tylko do pracy

Nie samą pracą jednak Polacy żyją. Dlatego w czasie wolnym również bardzo chętnie używamy laptopów, głównie do przeglądania internetu (71 proc.) i social mediów (38 proc.) czy oglądania filmów i seriali (35 proc.). Wśród osób użytkujących laptopy do celów prywatnych popularnością cieszą się także gry, w które gra 22 proc., a także cele związane z nauką (13 proc.), czy wreszcie czytanie książek (10 proc.).

