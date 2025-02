Zakochaj się w swoim sercu! Walentynki to dobra okazja, by o nie zadbać

Autor:

Jakie choroby i nieprawidłowości można wykryć, dzięki regularnym badaniom profilaktycznym? Dlaczego Polacy tych badań unikają? I jakie narzędzia mogą pomóc upowszechnić profilaktykę w naszym kraju? Na te pytania odpowiada profesor dr hab. n. med. Marek Postuła, wiceprezes PTPM Medycyna XXI.

Profilaktyka nie cieszy się popularnością wśród Polaków

Aż 55% spośród spytanych, dlaczego częściej nie mierzą ciśnienia stwierdziło, że czują się dobrze, a więc pomiarów robić nie muszą. Nadciśnienie jednak może być bezobjawowe, a profilaktyczne badania są kluczowe, by problemy wykryć szybko, dzięki czemu można nimi zająć się we wczesnym stadium. Wtedy leczenie może być skuteczniejsze i mniej skomplikowane. Pytani wskazywali również brak ciśnieniomierza (29%) i brak czasu (20%).

Podobnie jak w przypadku pomiarów ciśnienia, aż 68% respondentów, którzy nie wykonali EKG w ciągu ostatnich dwóch lat, uzasadnia to dobrym samopoczuciem. 14% powiedziało, że na badania brak im czasu. 37% deklaruje, że korzysta z wizyt lekarskich tylko w razie wyraźnej potrzeby. To jednak błędne podejście – profilaktyka pozwala uniknąć wielu poważnych problemów zdrowotnych.

- Wiele osób ignoruje badania profilaktyczne, ponieważ nie odczuwa objawów i nie widzi potrzeby monitorowania swojego zdrowia. Do tego dochodzi brak czasu, długie kolejki w przychodniach i brak odpowiedniego sprzętu. Smartwatch, który możemy mieć na naszym nadgarstku pozwala ominąć te trudności i daje możliwość stałego kontrolowania parametrów zdrowotnych. Regularne pomiary ciśnienia krwi i EKG to kluczowe narzędzia w wykrywaniu chorób serca. Dzięki nim możemy zidentyfikować takie schorzenia jak nadciśnienie tętnicze, czy zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków. Wczesne wykrycie tych problemów jest nieocenione, ponieważ pozwala na szybkie wdrożenie leczenia i zapobiega poważnym powikłaniom, takim jak udar mózgu czy niewydolność serca – mówi profesor dr hab. n. med. Marek Postuła.

Smartwatchowe remedium?

Choć połowa Polaków uważa, że EKG powinno być wykonywane profilaktycznie, w praktyce regularne badania są rzadkością. Niemniej jednak, aż 45% ankietowanych wyraziło chęć skorzystania z EKG w smartwatchu, gdyby taka funkcja była dostępna. Z kolei 72% osób zadeklarowało, że korzystałoby z opcji pomiaru ciśnienia tętniczego w zegarku. Ponadto 49% badanych wie, że na rynku dostępne są smartwatche, które umożliwiają pomiar zarówno ciśnienia, jak i EKG.

- Nie mam wątpliwości, że dane zbierane przez smartwatche mogą stanowić wartościowe uzupełnienie tradycyjnych badań wykonywanych w gabinetach lekarskich. Z badania Huawei wynika, że 60% użytkowników mierzy tętno za pomocą swoich inteligentnych zegarków. Jednak w przypadku EKG te dane nie są tak dobre. Choć niemal połowa z nas deklaruje, że korzystałaby z funkcji EKG, gdyby była dostępna w ich zegarku, to w rzeczywistości wykonuje je 10% posiadaczy. Jest to spowodowane tym, że większość tego typu urządzeń nie posiada tej funkcji. Tym samym, jeśli chcemy efektywniej zadbać o swoje zdrowie, warto rozważyć bardziej zaawansowane modele zegarków. Jednak sam sprzęt to nie wszystko. Kluczowe jest także zbudowanie nawyku regularnego monitorowania. Jako kardiolog uważam, że powinniśmy uczyć pacjentów, jak świadomie korzystać z tych narzędzi i kiedy zgłaszać się na bardziej szczegółową diagnostykę. Smartwatche mogą być wsparciem, ale to my – lekarze i pacjenci – decydujemy, jak dobrze je wykorzystamy – wyjaśnia profesor dr hab. n. med. Marek Postuła.

Deklaratywnie Polacy są zwolennikami profilaktyki zdrowia serca. Znają metody obniżania ciśnienia tętniczego krwi i 58% z nich mierzy je przynajmniej raz na pół roku. Zachęcając do zmiany tych deklaracji w działania można zwiększyć korzyści wynikające z profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania wszelkich problemów z sercem. Dzięki temu leczenie może być skuteczne i szybkie.