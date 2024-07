W internecie znaleźć możemy dziś już wszystko. Zamówimy zarówno produkty takie jak książki, ubrania czy kosmetyki, jak również jedzenie z dostawą do domów, czy pamiątki historyczne i inne cenne dla kolekcjonerów przedmioty. Warto również wspomnieć, że coraz częściej kupujemy w sieci prezenty, a dostawa pod sam próg domu lub do wybranego punktu paczek znaczenie ułatwia nam przygotowania nawet do świąt Bożego Narodzenia. Na platformie Goodwill Richard Moore, który jest miłośnikiem historii i pasjonuje go zbieranie cennych pamiątek natrafił na rzecz, której nie mógł się spodziewać.

Zakupy w sieci potrafią zaskoczyć - ten był wyjątkowy!

W ręce kolekcjonera trafił fragment namiotu pierwszego prezydenta USA, George'a Washingtona. Oprawiony w ramkę materiał okazała się być autentyczny, chociaż kupując go Richard Moore wcale nie miał takiej pewności! Jak powiedział podczas wywiadu dla CNN - podróbki zdarzają się dość często. W notatce, którą dołączono znajdowała się również informacja, że namiot był wystawiony w 300. rocznicę założenia Jamestown w kolonii Wirginii. Po porównaniu zdjęć postanowił zaryzykować i zaoferował 1700 dolarów. Gdy otrzymał swój zakup, skontaktował się z Muzeum Rewolucji Amerykańskiej w Filadelfii. Tam potwierdzono, że przedmiot jest autentyczny i bezcenny.

George at Goodwill? 🛒 A history buff couldn't believe his luck when he learned the antique cloth he purchased from Goodwill was really part of one of George Washington's tents. https://t.co/L6vhGresZg— Local 12/WKRC-TV (@Local12) July 21, 2024

Fragmentu namiotu Washingtona - cenna pamiątka w prywatnych rękach

Richard Moore jest jedynym znanym prywatnym posiadaczem fragmentu namiotu Washingtona. Skrawki te są niezwykle cennymi pamiątkami. Wylicytowany artefakt będzie wystawiony do 5 stycznia 2025 roku w Muzeum Rewolucji Amerykańskiej w Filadelfii. Po tym czasie powróci do właściciela. Na fragmencie namiotu zachowała się część czerwonej wełnianej lamówki na krawędzi, co może oznaczać, została ona odcięta od krawędzi dachu namiotu jadalnego.