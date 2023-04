Zbliża się premiera smartfona HUAWEI P60 Pro. Znamy datę europejskiej prezentacji

Zablokowaliśmy Ci dostęp do urządzenia! Kliknij na link, aby je odblokować. To metoda hakerów

Huawei, lider na rynku elektroniki użytkowej, kładzie stały nacisk na wprowadzanie innowacji, dzięki którym cyfrowy świat trafia do użytkowników i firm na całym świecie. Podczas zbliżającej się europejskiej premiery, Huawei odpowie na potrzeby użytkowników poszukujących wielofunkcyjnych rozwiązań, które staną się nieodłączną częścią ich codziennego życia i pracy.

Nowa odsłona flagowych produktów zmierza do Europy

Tej wiosny Huawei zaprezentuje w Europie dwa smartfony nowej generacji. Pierwszy z nich to HUAWEI P60 Pro – najbardziej zaawansowany model z flagowej serii P. To urządzenie idealne dla entuzjastów fotografii chcących uchwycić najdrobniejsze szczegóły z różnych odległości, bez względu na porę dnia i nocy: zarówno o zachodzie słońca, jak i nawet po zmroku. Nowy składany flagowiec, HUAWEI Mate X3, jest kolejnym kamieniem milowym w historii smartfonów producenta. W niezwykle smukłej, ultralekkiej i supertrwałej obudowie urządzenia zawarte są wyjątkowo zaawansowane technologie, czym Huawei umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie składanych smartfonów.

Prezentacja nowych urządzeń nie byłaby kompletna bez najnowszego smartwatcha – HUAWEI WATCH Ultimate. Ten ultraflagowy inteligentny zegarek został stworzony z myślą o odkrywcach, którzy nieustannie starają się pokonywać własne kolejne bariery, a także tych, dla których smartwatch to elegancka część stylowego ubioru. Z mnóstwem funkcji, wysokiej klasy wzornictwem i materiałami użytymi do skonstruowania tego urządzenia, HUAWEI WATCH Ultimate podnosi poprzeczkę na rynku inteligentnych zegarków. W dalszej części roku do portfolio Huawei dołączy również zaawansowany smartwatch ze wsparciem dla eSIM.

Huawei zaprezentował także najnowszą wersję laptopa HUAWEI MateBook X Pro, łączącego estetyczną, lekką i ultrasmukłą obudowę z innowacyjnymi rozwiązaniami. Dla entuzjastów piękna muzyki firma przygotowała słuchawki HUAWEI FreeBuds 5, których wyróżnikiem jest połączenie niebanalnego, płynnego designu oraz wysokiej jakości dźwięku.

Nowe, ekscytujące doświadczenia już wkrótce w Europie

Huawei poszerza swoje portfolio o kolejne jakościowe produkty, stawiając doświadczenia konsumentów na pierwszym miejscu. Podczas zbliżającego się wydarzenia w Monachium technologiczny gigant nie tylko zaprezentuje swoje najnowsze urządzenia, ale także przedstawi kluczowe obszary strategiczne firmy, polegające na dostarczaniu innowacji i ciągłym rozwoju globalnego przemysłu technologicznego.

Wszystkie nadchodzące flagowe produkty Huawei zachwycą konsumentów z Europy najnowszymi rozwiązaniami oraz znacznie uproszczą codzienne życie i pracę użytkowników. Jako pierwszy swoją premierę mieć będzie HUAWEI WATCH Ultimate, który trafi do sprzedaży już 3 kwietnia br., a niedługo po nim premierę będą mieć słuchawki HUAWEI FreeBuds 5.

Dostępność najnowszych smartfonów – HUAWEI P60 Pro i HUAWEI Mate X3 oraz laptopa HUAWEI MateBook X Pro zostanie potwierdzona podczas uroczystej europejskiej premiery 9 maja br. w Monachium. Klienci z Europy będą mogli odkryć najnowsze, przełomowe urządzenia Huawei w ciągu kilku tygodni od wprowadzenia ich na poszczególne rynki. Tradycyjnie warto też zwrócić szczególną uwagę na przedpremierowe promocje i oferty specjalne.

