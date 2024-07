Znana sieciówka z kampanią wygenerowaną przez AI. A to dopiero początek!

Xbox dodał nowe opcje instalacji gry. Pomogą one graczom ze słabszym internetem

Sprawa dotyczy limitowanej edycji ubrań Sunset Dream, czyli letniej kolekcji młodzieżowej. Producent informuje, że obecna kampania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest częścią transformacji technologicznej firmy, która została zaplanowana na lata 2024-2026. Nowa kampania jest efektem współpracy kilku działów:

projektowego,

artystycznego

stylizacyjnego,

studia fotograficznego.

Mango z kampanią stworzoną przez AI - jak to wyglądało krok po kroku?

Proces tworzenia rozpoczął się od zrobienia prawdziwych zdjęć każdego ubrania z kolekcji. Następnie, poprzez wykorzystanie zdjęć, przeszkolono model sztucznej inteligencji, by nauczył się generować obrazy poprzez umieszczenie prawdziwych ubrań na modelu. Jak opisano w komunikacie prasowym, na tym etapie największym wyzwaniem było uzyskanie zdjęć o jakości redakcyjnej zbliżonej do kampanii modowej, przy jednoczesnym zachowaniu cech charakterystycznych ubioru i modela. Gdy obrazy zostały wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji, zespół artystyczny wybrał, wyretuszował i edytował je tak, by można było zaprezentować je światu.

Mango z kampanią wygenerowaną przez AI

„Sztuczna inteligencja to rewolucja technologiczna, która stwarza ogromne możliwości i która powinna pełnić rolę drugiego pilota, zwiększając możliwości naszych pracowników i jeszcze bardziej wzmacniając naszą kreatywność.” – powiedział Jordi Alex, dyrektor ds. technologii informatycznych w Mango w komunikacie prasowym.

Na ten moment udostępniono zaledwie jedno zdjęcie z kampanii Mango. Trzeba jednak przyznać, że już ono robi wrażenie.