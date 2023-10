Znany niemiecki supermarket ogłasza upadłość. Sklepy miał również w Polsce

Real miał sklepy w Polsce

Mein Real to dawny Real – niemiecka sieć hipermarketów spożywczo-przemysłowych, początkowo należąca do koncernu handlowego Metro AG. Działa w Niemczech, Turcji i Rumunii, w latach 1995–2014 również w Polsce. W 2012 roku sieć hipermarketów Real posiadała w naszym kraju 54 placówki. Pod koniec 2012 roku zostały sprzedane grupie Auchan. Obecnie właścicielem sieci jest inwestor finansowy SCP. W 2020 roku Grupa Metro pozbyła się dużej części spółki zależnej Real, a wiele lokalizacji marketów sprzedano konkurentom. Kaufland, Edeka, Globus i Rewe dostały najbardziej atrakcyjn. Następnie firma posiadająca pozostałe 62 placówki trafiła do rodziny przedsiębiorców dr Tischendorf latem 2022 r., ale została ponownie przejęta przez SCP ze względu na jej "krytyczną sytuację ekonomiczną". Od 2022 roku sklepy funkcjonują pod nazwą Mein Real.

Upadłość Main Real

Pod koniec września spółka ogłosiła upadłość. Postępowanie upadłościowe przeprowadzone zostanie w trybie samorządowym, co ma pozwolić na utrzymanie działalności gospodarczej przy równoczesnym prowadzeniu negocjacji z konkurentami w celu przejęcia całej sieci sklepów. Pracę może stracić ponad 5 tys. osób, którzy pracują w 62 sklepach oraz w centrali w Mönchengladbach. Wynagrodzenia i pensje powinny być nadal wypłacane – podaje t-online.de.

