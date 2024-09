10 000 złotych pomocy doraźnej. Pieniądze trzeba będzie oddać?

Donald Tusk: pomoc doraźna dla powodzian jest bezzwrotna

Pomoc doraźna dla powodzian jest bezzwrotna - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. - "Jeszcze raz o pomocy: każdy poszkodowany przez powódź ma prawo do natychmiastowej pomocy doraźnej 10 tys., na remont do 100 tys., na odbudowę domu do 200 tys. BEZZWROTNIE. Możliwe będą także inne formy pomocy. Kto kłamie w tej sprawie, szkodzi powodzianom, nie rządowi" - napisał we wtorek po południu Tusk na platformie X.

Powodzianie mogą liczyć na 10 tys. zł pomocy doraźnej (8 tys. zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej i 2 tys. zł na zasiłku powodziowego), a także do 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych. Wysokość zasiłku zależy do szacunku poniesionych szkód i jest bezzwrotna.

Pomoc doraźna. Konieczny wniosek

Przewidziane są trzy formy pomocy dla powodzian. Rząd podniósł kwotę doraźnej pomocy społecznej dla poszkodowanych przez wydarzenia nadzwyczajne – będzie to 8 tys. zł, nie 6 tys. zł – jak było do tej pory. Osoby poszkodowane mogą otrzymać też 2 tys. zł zasiłku powodziowego. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.Po pomoc można zgłaszać się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na którego terenie składająca go osoba poniosła szkodę w wyniku powodzi, albo do gminy sąsiadującej, na której terenie przebywa po ewakuacji. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o doznaniu szkody majątkowej w wyniku powodzi wraz z określeniem jej wartości oraz o tym, że dana osoba nie ubiegała się o zasiłek w innej gminie. Trzeba też zgodzić się na weryfikację danych zawartych we wniosku. Zgodnie z ustawą za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna. Decyzja w sprawie przyznania zasiłku będzie podjęta w dwa dni od złożenia wniosku.

Nie kredyty, nie pożyczki - rządowa pomoc dla powodzian jest bezzwrotna❗💬 Premier @donaldtusk 👇

