O co chodzi?

Zamknięte szkoły i przedszkola. Specjalny zasiłek dla rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że zostały zawieszone zajęcia w szkołach i placówkach edukacyjnych w 4 województwach, które są najbardziej narażone na skutki powodzi. Ogółem zamknięto ponad 530 placówek. Jak podaje ZUS - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, rodzic opiekujący się zdrowym dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Za nieprzewidziane zamknięcie, uważa się takie zamknięcie placówki, o którym ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia.

Ile dni można pobierać zasiłek opiekuńczy?

Maksymalny wymiar zasiłku opiekuńczego wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. Ten limit ma zastosowanie do wszystkich członków rodziny, którzy są uprawnieni do zasiłku opiekuńczego, niezależnie od ich liczby oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić dziecku opiekę. Warunek ten nie dotyczy jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Wówczas zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inny członek rodziny może zapewnić dziecku opiekę.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Zasiłek opiekuńczy. Konieczny wniosek do ZUS

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć do ZUS wniosek Z-15A oraz oświadczenie, że żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza dziecko, zostały nieprzewidzianie zamknięte. Wniosek jest dostępny na stronie ZUS.

