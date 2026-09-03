Rusza „Maluszkowe”

Rodzice zacierają ręce, będzie dodatkowe wsparcie dla rodzin. Od 1 września 2026 r. w Sosnowcu rusza „Maluszkowe”, czyli specjalna jednorazowa zapomoga dla rodzin. Na trzecie i każde kolejne dziecko miasto wypłaci aż 10 tys. zł.

Nie będzie przy tym sprawdzany dochód rodziny. Są jednak dwa warunki, które trzeba spełnić.

Zapłacą 10 tys. zł na trzecie dziecko

Standardowe becikowe wynosi obecnie zaledwie 1 tys. zł i jest uzależnione od kryterium dochodowego. Tymczasem Sosnowiec proponuje rodzicom znacznie większe wsparcie.

„Maluszkowe” to 10 tys. zł za urodzenie trzeciego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie. Decyzję o jego uruchomieniu miejscy radni podjęli w maju.

Jak zapewniają urzędnicy nie będzie kryterium dochodowego.

Trzeba spełnić dwa warunki

Pieniądze nie będą jednak przysługiwały każdemu. Rodzice muszą spełnić dwa konkretne wymagania.

Po pierwsze, muszą wspólnie zamieszkiwać z dziećmi na terenie Sosnowca. Po drugie, muszą posiadać ważną Sosnowiecką Kartę Miejską.

To właśnie te dwa warunki decydują o możliwości otrzymania świadczenia.

Wieloraczki też dostaną pieniądze

Na jeszcze większe wsparcie mogą liczyć rodziny, w których podczas jednego porodu urodzi się więcej niż dwoje dzieci.

– Taką samą kwotę, liczoną na każde dziecko, przewidujemy przy narodzinach wieloraczków – przekazał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Oznacza to, że przy narodzinach trojaczków świadczenie może wynieść 30 tys. zł, jeśli zostaną spełnione warunki programu.

1 tys. zł także na drugie dziecko

„Maluszkowe” nie będzie dotyczyło wyłącznie rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2027 r. program zostanie rozszerzony także na rodziny, którym urodzi się drugie dziecko.

W tym przypadku zapomoga będzie jednak znacznie niższa. Rodzice otrzymają 1000 zł jednorazowo.

Jest pół roku na złożenie wniosku

Rodzice nie będą musieli biec do urzędu zaraz po narodzinach dziecka. Na złożenie wniosku będzie 6 miesięcy od dnia urodzenia.

Za obsługę programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Miasto liczy na więcej dzieci

Sosnowiec nie ukrywa, że za programem stoją również względy demograficzne. Polska od lat zmaga się z bardzo niską liczbą urodzeń. W 2025 r. na świat przyszło niewiele ponad 238 tys. dzieci.

Władze miasta liczą, że dodatkowe pieniądze zachęcą rodziny nie tylko do powiększania rodziny, ale także do pozostania w Sosnowcu.

Program będzie finansowany z budżetu miasta. W 2026 r. jego koszt ma wynieść około 200 tys. zł, a w kolejnych latach około 1,5 mln zł rocznie.

Dla rodziców najważniejsza jest jednak konkretna data: 1 września 2026 r. Wtedy „Maluszkowe” rusza i za trzecie oraz kolejne dziecko będzie można dostać aż 10 tys. zł.

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