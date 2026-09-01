Czarnek chce podwyżki 300 plus do 800 zł! Mentzen wprost to wyśmiał

800 zł na wyprawkę szkolną

Początek roku szkolnego to dla wielu rodziców czas sporych wydatków. Podręczniki, zeszyty, plecak – lista zdaje się nie mieć końca. Interia wskazuje na propozycję, która miałaby znacząco odciążyć domowe budżety. Chodzi o pomysł Prawa i Sprawiedliwości, by znacząco podnieść kwotę dofinansowania na szkolną wyprawkę.

Były szef resortu edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, ogłosił plan podniesienia świadczenia z programu „Dobry Start”. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości, nazwana Dobry Start 800+, zakłada podniesienie jednorazowego świadczenia na wyprawkę szkolną z 300 do 800 zł. Argumentacja jest prosta i trafia do wielu osób – rosnące ceny sprawiły, że dotychczasowe wsparcie stało się niewystarczające.

Wiemy, że w systemie edukacyjnym trzeba wiele zrobić i zmienić. Po pierwsze: Dobry Start 800 plus. Podniesiemy wyprawkę szkolną z 300 do 800 zł, bo ceny poszły w górę, a 300 zł od lat stoi w miejscu – powiedział w zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu prof. Przemysław Czarnek.

Pomysł wywołał spore poruszenie na scenie politycznej. Sławomir Mentzen z Konfederacji zareagował z przekąsem, sugerując, że to propozycja, którą PiS mogłoby realizować „chyba w koalicji z Razem i Lewicą”.

To chyba w koalicji z Razem i Lewicą— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) September 1, 2026

Ile wynosi świadczenie na wyprawkę szkolną w 2026 roku?

Rodzice, którzy liczyli na większe wsparcie, muszą zmierzyć się z rzeczywistością. A ta jest taka, że kwota dofinansowania od lat nie drgnęła.

W 2026 roku świadczenie na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start” wciąż wynosi 300 zł na jedno dziecko. To dokładnie ta sama kwota, która obowiązywała od samego początku działania programu, czyli od 2018 roku. Przez osiem lat nie została ona poddana żadnej waloryzacji, mimo że ceny artykułów szkolnych, podobnie jak wszystkiego innego, poszły w górę.

Dziś koszt wyprawki szkolnej 2026 jest nieporównywalnie wyższy niż w momencie startu programu. Obiecane 800 zł z pewnością stanowiłoby realną pomoc, ale na ten moment rodzice muszą planować budżet, opierając się na kwocie, która od lat traci na wartości.

Dobry Start 2026 – jakie są zasady i terminy?

Program „Dobry Start” funkcjonuje i oferuje realne wsparcie. Warto więc pamiętać o zasadach, bo 300 zł to wciąż zastrzyk gotówki, który pomoże skompletować wyprawkę. Obsługą programu w całości zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oto najważniejsze informacje o programie „Dobry Start” w 2026 roku:

Dla kogo : Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami limit wieku jest wyższy i wynosi 24 lata.

: Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami limit wieku jest wyższy i wynosi 24 lata. Jak złożyć wniosek : Wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Nie ma już możliwości składania papierowych dokumentów.

: Wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Nie ma już możliwości składania papierowych dokumentów. Kiedy składać wnioski : Nabór wniosków rusza co roku 1 lipca i trwa do 30 listopada.

: Nabór wniosków rusza co roku 1 lipca i trwa do 30 listopada. Kiedy wypłata: Kluczowy jest termin złożenia wniosku. Jeśli zrobisz to w lipcu lub sierpniu, ZUS wypłaci pieniądze najpóźniej do 30 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach (od września do listopada) będą realizowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich złożenia.

Choć kwota 800 zł pozostaje w sferze niespełnionych obietnic, 300 zł to wciąż konkretne wsparcie, o które warto zawnioskować w terminie, by zdążyć z zakupami przed pierwszym dzwonkiem.

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