Nawet 1820 zł dla rodziców w nowym roku szkolnym. Ostatni dzień na wniosek o szybkie pieniądze

Fundament wsparcia, czyli 800 plus i 300 plus

Dla niemal każdej rodziny z dzieckiem w wieku szkolnym podstawą wsparcia są dwa dobrze znane programy:

Rodzina 800 plus , czyli comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów.

, czyli comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów. Dobry Start (300 plus), czyli jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną, przysługujące raz w roku na każdego ucznia do 20. roku życia (lub 24. w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności).

W miesiącu wypłaty świadczenia na wyprawkę, na konto rodziców wpłynie więc co najmniej 1100 zł (800 zł + 300 zł). To jednak dopiero początek możliwego wsparcia.

Należy jednak pamiętać, że 31 sierpnia mija ostatni dzień wakacji, ale to także kluczowa data dla Twojego portfela. Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o świadczenie Dobry Start, czyli popularne 300 plus na wyprawkę szkolną, dzisiejszy dzień jest ostatnim dzwonkiem, aby zagwarantować sobie szybki przelew.

Zgodnie z przepisami, wysłanie formularza w lipcu lub sierpniu daje pewność, że pieniądze trafią na twoje konto najpóźniej do 30 września 2026 roku. Złożenie wniosku we wrześniu oznacza, że na wypłatę możesz czekać aż do końca października. Warto pospieszyć się i załatwić formalności jeszcze dzisiaj, by odciążyć budżet na samym początku roku szkolnego.

Jakie dodatki powiększą kwotę? Oto wyliczenia

Kluczem do otrzymania wyższego wsparcia finansowego są dodatki do zasiłku rodzinnego. Przysługują one rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 674 zł netto (lub 764 zł netto, jeśli w gospodarstwie domowym wychowuje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Warto pamiętać, że samo świadczenie 800 plus nie jest wliczane do tego dochodu. Poniżej przedstawiamy trzy konkretne scenariusze pokazujące, na jak duże wsparcie możesz liczyć w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego.

Scenariusz 1: Rodzina o niskich dochodach

Jeśli dochody w Twojej rodzinie kwalifikują Cię do zasiłku rodzinnego, kwota na start roku szkolnego znacząco wzrośnie. Na dziecko w wieku szkolnym (od 5 do 18 lat) otrzymasz:

800 zł (Rodzina 800+)

300 zł (Dobry Start)

124 zł (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat).

100 zł (jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego).

Łącznie w miesiącu wypłaty: 1324 zł

Scenariusz 2: Samotny rodzic z dzieckiem uczącym się poza domem

Sytuacja finansowa wygląda jeszcze korzystniej, jeśli samotnie wychowujesz dziecko, które dodatkowo musi uczyć się w innej miejscowości (na przykład mieszka w internacie lub na stancji). W takim przypadku do powyższej kwoty dochodzą kolejne dodatki:

1324 zł (kwota ze Scenariusza 1)

193 zł (dodatek dla samotnego rodzica).

113 zł (dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania).

Łącznie w miesiącu wypłaty: 1630 zł

Scenariusz 3: Samotny rodzic dziecka z niepełnosprawnością

Na największą pomoc mogą liczyć rodzice w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Dotyczy to między innymi osób samotnie wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, które uczy się poza miejscem zamieszkania. Wtedy wyliczenie prezentuje się następująco:

800 zł (Rodzina 800+)

300 zł (Dobry Start)

124 zł (zasiłek rodzinny)

100 zł (dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego)

273 zł (podwyższony dodatek dla samotnego rodzica dziecka z niepełnosprawnością).

110 zł (dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka w wieku powyżej 5 lat).

113 zł (dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania)

Łącznie w miesiącu wypłaty: 1820 zł

Jak i gdzie złożyć wnioski o dodatkowe pieniądze?

Wnioski o podstawowe programy wsparcia, czyli 800 plus oraz Dobry Start (300 plus), musisz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem:

aplikacji mobilnej mZUS,

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

bankowości elektronicznej Twojego banku,

portalu Emp@tia.

Z kolei wnioski o zasiłek rodzinny oraz powiązane z nim dodatki (np. na rozpoczęcie roku szkolnego czy naukę poza domem) składa się tradycyjnie lub elektronicznie w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (OPS/MOPS) właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Warto zrobić to jak najszybciej, by zyskać pewność, że domowy budżet bez problemu udźwignie powrót dzieci do szkół.

Barbara Nowacka, minister edukacji [IMPACT 2026]