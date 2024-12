Nauczyciele nie otrzymają dodatku do pensji! Minister pozbawia ich złudzeń

Z wielkich obietnic prawie nic nie zostało zrobione

W marcu tego roku upłynęło 100 dni rządów Tuska, który w tamtym czasie zapowiadał przyspieszenie spełnienia obietnic zapisanych w programie koalicyjnego rządu. Minęło 9 miesięcy i niestety przyspieszenia nie widać. Niektóre projekty wręcz odroczono na bliżej nieokreślony czas ze względu na możliwości budżetowe państwa, a niektóre wciąż są przedmiotem rozmów pomiędzy koalicjantami.

Jedną, ze sztandarowych obietnic była obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Z długich koalicyjnych debat wyszedł kompromis polegający na podzieleniu obniżki na dwa etapy. Pierwsze zmiany -kosmetyczne- wejdą w życie od stycznia 2025 roku dla niewielkiej części przedsiębiorców. Drugie zmiany obejmujące większą część biznesu, zaplanowano na 2026 r. Niestety projekt utknął w Sejmie. Ustawa nie doszła na razie do etapu drugiego czytania w Sejmie.

O innej flagowej obietnicy zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy w ogóle można zapomnieć. Niezrealizowano podwyżki zasiłku pogrzebowego,"w bólach" rodzą się m.in. zmiany w podatku Belki. Niedziele handlowe miały być przywrócone, jednak nie są. Rząd koalicyjny miał również obniżyć koszty działalności dla mikroprzedsiębiorców. Nie zajął się ustawa wiatrakową, 600 zł dopłaty do wynajmu dla młodych pozostaje nadal w sferze marzeń. Wiemy też, że definitywnie zarzucono pomysł wprowadzenia kredytu zero procent na pierwsze mieszkanie.

To co udało się zrealizować w niewielkim stopniu oddaje "wsparcie obywateli", o którym pisze Domański w poście na platformie X. Jedną z nich jest podwyżka dla nauczycieli, ale i tu jest "łyżka dziegciu, w beczce miodu". Tą podwyżkę "zjedzą podatki" bo część z belfrów "wpadnie" w wyższy próg podatkowy. Jedną ze spełnionych obietnic jest obniżony VAT dla sektora beauty jak również świadczenia dla pracujących rodziców tzw. "babciowe". Zostanie podwyższone również świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

Oto częściowa lista spełnionych i niespełnionych 100 konkretów koalicyjnego rządu Donalda Tuska:

Zrealizowane:

Złożenie projektu podwyższenia renty socjalnej

Rozpoczęcie realizacji polityki antyprzemocowej

Telefon zaufania dla dzieci z rządowym finansowaniem

Powołanie nowego Rzecznika Praw Dziecka

Uzyskanie pieniędzy z funduszy unijnych

Powołanie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą na Śląsku

Babciowe” – 1500 zł dla mam wracających do pracy

Działania związane z granicą polsko-białoruską

Obniżenie VAT dla sektora „beauty”

Likwidacja prac domowych w podstawówkach

Podniesienie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Przeznaczenie 10 mld zł na remonty pustostanów

Audyt w wojsku – kontrola awansów i zakupów

Zamrożone (1):

Zniesienie recepty na pigułkę „dzień po”

Niezrealizowane

Wprowadzenie systemu rezerwacji wizyt na NFZ

Bon stomatologiczny dla dzieci

Obniżka podatków i kwota wolna do 60 tys. zł

Kasowy PIT dla przedsiębiorców

Druga waloryzacja rent i emerytur

Likwidacja „pułapki rentowej”

Aborcja do 12. tygodnia ciąży

Bezpłatne znieczulenie przy porodzie

Darmowe badania prenatalne

Zatrzymanie niekontrolowanego wywozu drewna

Likwidacja Funduszu Kościelnego

Brak religii na świadectwie szkolnym

Religia na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej

Wyższy zasiłek pogrzebowy

Promocja polskich produktów spożywczych

Zniesienie zakazu handlu w niedziele

Postawienie polityków PiS przed Trybunałem Stanu

Wykonanie wyroków ETPCz i TSUE w sprawie niezależności sądów

Likwidacja „neoKRS”

Rozliczenie Komendanta Głównego Policji

Zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym

Utworzenie Powiatowych Centrów Zdrowia

Większa dostępność lekarzy geriatrów

Wprowadzenie „urlopu dla przedsiębiorców”

Zmiana systemu rozliczania składki zdrowotnej

Obniżenie kosztów działalności dla mikroprzedsiębiorców

Ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców

Zniesienie podatku Belki dla oszczędności i inwestycji

Wprowadzenie Bonu Opiekuńczego

Stworzenie systemu usług asystenckich

Odpolitycznienie szkoły i wycofanie przedmiotu HiT

Uwolnienie uczniów od ciężkich plecaków

Edukacja w systemie jednozmianowym

Wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich

Społeczny nadzór nad lasami

Rozliczenie rabunkowej gospodarki leśnej

Stały monitoring rzek

Zakaz finansowania kościelnych biznesów z pieniędzy publicznych

Zmiany w opłatach za korzystanie z cmentarzy

Program odtwarzania torfowisk i mokradeł

Ochrona bioróżnorodności w miastach

Nowoczesne targowiska w każdym mieście

Projekt nowego terminala zbożowego w Gdańsku

Odbudowa hodowli świń w Polsce

Fundusz stabilizacyjny dla rolników

Czysta i tania woda dla rolnictwa

Rozliczenie „afer Daniela Obajtka”

Ujawnienie listy nielegalnie podsłuchujących

Odzyskanie środków publicznych od przestępców

Publikacja białej księgi finansów publicznych

Mniej agencji, instytutów i ministrów

Niesłusznie zwolnieni żołnierze będą mogli wrócić

Wydanie rozporządzenia o ochronie munduru

Przystąpienie Polski do tzw. Kopuły Europejskiej

Przeprowadzenie audytu w sprawie podsłuchów

Przywrócenie emerytur odebranych mundurowym

Wprowadzenie obligacji antyinflacyjnych

Wprowadzenie zerowego VAT na transport publiczny

Zrewidowanie projektu CPK

Uznanie śląskiego za język regionalny

Przywrócenie korzystniejszych zasad dla prosumentów energii

Stworzenie możliwości dla lokalnych wspólnot energetycznych

Zmiana ustawy wiatrakowej

Zatrzymanie nielegalnego importu śmieci do Polski

Przedstawienie planu transformacji energetycznej

Uwolnienie państwowych gruntów pod budowę mieszkań

Wprowadzenie kredytu zero procent na pierwsze mieszkanie

600 zł dopłaty do wynajmu dla młodych

Stworzenie zachęt podatkowych dla darczyńców

Wzmocnienie autonomii uczelni

Wprowadzenie ustawy o zawodzie artysty

Źródło: demagog.org

