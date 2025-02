100 tys. zł do wygrania! Rusza wielki konkurs w Biedronce

Biedronka startuje z kolejnym konkursem

Konkurs „Piórko” to unikalna inicjatywa wspierająca literackie talenty oraz promująca czytelnictwo wśród najmłodszych. Składa się z dwóch etapów – w pierwszym wyłaniany jest najlepszy tekst, który następnie trafia w ręce ilustratorów, tworząc w ten sposób kompletną książkę dla dzieci. Tym sposobem w poprzednim roku została wydana zwycięska książka „Moje czarne szczęście” autorstwa Agnieszki Piwoń i Doroty Żak. Konkurs od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przyczynia się do wzbogacenia literatury dziecięcej o nowe, wartościowe pozycje. Dzięki niemu na rynku pojawiło się już 10 książek, które zdobyły serca małych czytelników i ich rodziców, trafiając do tej pory już do ponad 580 000 polskich domów.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział?

Wystarczy pomysł w głowie na opowiadanie dla dzieci w wieku między 4 a 10 rokiem życia i rejestracja na stronie konkursu https://piorko.biedronka.pl/.

1. W pierwszym etapie Biedronka wraz z jurorami czekają na nadesłane teksty do 20.03 br. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni obywatel Polski, który nie ma na swoim koncie profesjonalnej publikacji książkowej z nadanym numerem ISBN. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu o objętości od 20 do 60 tysięcy znaków (włącznie ze spacjami) na dowolny temat, zgodnie z możliwościami poznawczymi dzieci w wieku od 4 do 10 lat (dokładny wiek odbiorcy w tym zakresie obiera piszący). Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie 3 teksty w ramach jednej edycji, a wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone w maju 2025 roku.

2. Drugi etap konkursu rozpocznie się z kolei 16 maja 2025 roku i potrwa do 1 lipca 2025 roku (do godz. 23:59). W tym etapie zaproszeni zostaną debiutujący ilustratorzy, którzy będą mieli za zadanie stworzyć ilustracje do zwycięskiego tekstu z pierwszego etapu. Najlepsze prace graficzne zostaną wybrane przez jury i połączone z tekstem w jedną, niepowtarzalną książkę, która trafi do sprzedaży w sieci sklepów Biedronka 13 listopada 2025 roku.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu i ważne terminy dostępne są na stronie https://piorko.biedronka.pl/.

