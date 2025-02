Koniec tanich i popularnych sklepów z Chin w UE? To efekt wojny handlowej

Znany bank wycofa się z Polski do końca roku. Do zwolnienia aż 1600 osób

Wysokie cła na produkty z Temu czy SHEIN

Zgodnie z zasadą de minimis paczki o wartości poniżej 800 dol. mogą być przyjmowane do USA bez cła, a odbiorcy w USA mogą otrzymać do 800 dol. wartości towarów dziennie bez płacenia podatków importowych. Jednak przy zaostrzonej polityce celnej może się to zmienić. Wówczas za towary z tanich azjatyckich platform trzeba będzie więcej płacić. Jak tego byłoby mało, to w mediach pojawiają się doniesienia o tym, że amerykańska poczta już wstrzymała przyjmowanie paczek z Chin i Hongkongu, nie podając żadnego wyjaśnienia.

Azjatyckie platformy takie jak Temu czy SHEIN nie mają lekko i w Europie. Choć konsumenci wciąż chętnie robią tam wirtualne zakupy, to państwa europejskie podchodzą do tego modelu biznesowego z coraz większym dystansem. Europejska grupa ochrony konsumentów (Bureau Européen des Unions de Consommateurs — BEUC) krytykuje platformę Temu za sprzedaż produktów, które uważa za niebezpieczne i naruszające przepisy ochrony konsumentów Unii Europejskiej. Podobne problemy dostrzegane są na innych tego typu platformach.

Komisja Europejska już bada Temu i zapowiada, że będzie badać szczegółowo i inne tego typu firmy w ramach ustawy o usługach cyfrowych, stosunkowo nowego prawa regulującego produkty sprzedawane online. Sprawdza też sposób, w jaki strony internetowe rekomendują te produkty użytkownikom i czy dodają uzależniające elementy do swoich usług.

Uwagi KE do jakości produktów i bezpieczeństwa

Czy azjatyckie platformy sprzedażowe obawiają się działań KE? "Wspieramy inicjatywy, które zwiększają zaufanie i bezpieczeństwo europejskich konsumentów robiących zakupy online. Wierzymy, że tworzenie równych warunków rynkowych przyniesie korzyści całemu ekosystemowi"- czytamy w komunikacie SHEIN.

"Nasze zespoły ds. regulacji i zgodności w całej UE będą współpracować z partnerami na szczeblu rządów unijnych i krajowych, aby przeanalizować zalecenia Europejskiej Sieci Ochrony Konsumentów oraz ustalić, w jaki sposób SHEIN może pomóc wzmocnić branżę i poprawić doświadczenia europejskich odbiorców. Podzielamy cel Komisji Europejskiej, jakim jest zapewnienie konsumentom w Unii Europejskiej bezpiecznych zakupów online. Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej wniosek o przedstawienie informacji i pracujemy obecnie nad niezwłocznym udzieleniem odpowiedzi" - wyjaśnia biuro prasowe SHEIN.

