Największy pracodawca w Polsce rekrutuje

Z końcem marca 2025 roku sieć Biedronka zatrudniała dokładnie 84 823 pracowników, co czyni ją największym pracodawcą w Polsce. Według najnowszych danych z maja 2025, liczba pracowników przekroczyła już 85 tysięcy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez sieć, w ciągu miesiąca do pracy w Biedronce aplikuje średnio 15 000 osób.

Na oficjalnej stronie sieci można znaleźć ponad 2000 aktualnych ogłoszeń z ofertami pracy w sklepach Biedronka. Wiele z nich dotyczy stanowiska kasjera. Aby przyciągnąć kandydatów, Biedronka oferuje nie tylko stabilne zatrudnienie w znanej sieci, ale również szereg dodatkowych korzyści.

Program poleceń pracowniczych "Polecam Biedronkę"

Jedną z najbardziej atrakcyjnych zachęt jest program poleceń pracowniczych o nazwie "Polecam Biedronkę". Pracownicy Biedronki mogą otrzymać nagrodę finansową w wysokości do 1000 zł brutto za skuteczne polecenie nowego pracownika do firmy. Program ten działa w Biedronce już od kilku lat i cieszy się dużą popularnością wśród pracowników.

Mechanizm jest prosty - obecny pracownik poleca znajomą osobę do pracy w sieci, a gdy ta zostanie zatrudniona i przepracuje określony w regulaminie czas, polecający otrzymuje obiecaną nagrodę finansową. Z informacji udostępnionych przez sieć wynika, że system wypłaty nagród zakłada wypłatę w transzach, co motywuje zarówno osobę polecającą, jak i nowego pracownika do dłuższej współpracy z firmą.

Dodatkowe benefity dla pracowników

Poza programem poleceń, Biedronka oferuje swoim pracownikom jeden z najszerszych pakietów świadczeń pozapłacowych na rynku:

Premie miesięczne zależne od wyników sprzedaży

Nagroda roczna (w 2024 roku wynosiła aż 4000 zł brutto)

Regularne doładowania finansowe (w postaci e-kodów) na zakupy w Biedronce i drogeriach Hebe (do 4 razy w roku, łącznie nie mniej niż 1310 zł)

Bogate paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci

Dofinansowanie do karty Multisport

Wyprawki dla dzieci (dla pierwszoklasistów i noworodków)

Nieoprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe

Bezzwrotne zapomogi dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Prywatna opieka medyczna (dla stanowisk kierowniczych)

Coroczne bezpłatne badania krwi (o wartości około 600 zł)

Specjalne rabaty na zakupy w sklepach sieci (w okresie świątecznym 2024 pracownicy otrzymali vouchery umożliwiające skorzystanie z rabatu do 1000 zł)

Imponujące statystyki rekrutacyjne i wynagrodzenia

Jak wynika z informacji przekazanych przez Biedronkę, w 2024 roku sieć otrzymała ponad 400 000 zgłoszeń rekrutacyjnych. Spośród wszystkich aplikujących, zatrudnienie znalazło niemal 22 000 osób. Z danych wynika również, że od października 2024 roku, w ramach wszystkich zgłoszonych do sklepów i magazynów poleceń, Biedronka zatrudniła aż 40 proc. rekomendowanych kandydatów, co świadczy o wysokiej skuteczności programu poleceń.

Warto dodać, że od stycznia 2025 roku Biedronka znacząco podniosła wynagrodzenia swoim pracownikom. Sprzedawca-kasjer rozpoczynający pracę w sieci może liczyć na pensję:

od 5150 zł do 5500 zł brutto miesięcznie,

po 3 latach stażu od 5300 zł do 5750 zł brutto.

Z kolei początkujący magazynier może zarobić od 5250 zł do 5550 zł brutto. Wszystkie te stawki uwzględniają nagrody za brak nieplanowanej absencji.

Małgorzata Gniadek, Starsza Menedżerka ds. Rekrutacji w sieci Biedronka, podkreśla: "Zależy nam, żeby potencjalni kandydaci poznali kulturę, wartości i ofertę naszej firmy. Docieramy do nich za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów: cyfrowych i tradycyjnych. Głównym źródłem rekrutacji pozostaje portal www.pracawbiedronce.pl, a komunikację wspierają nasze profile pracodawcy w mediach społecznościowych".

Rozwój programu poleceń pracowniczych

Program "Polecam Biedronkę" jest stale rozwijany i udoskonalany. Jak informuje Aleksandra Kosiorek, koordynator ds. rekrutacji w sieci Biedronka: "Analizując wyniki systemu poleceń z poprzednich lat, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie programu o stanowiska z Działu IT. Wierzymy, że również w tym obszarze nasi pracownicy mają do polecenia osoby, które będą posiadały odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje i dzięki którym nasz zespół IT powiększy się o kolejnych ekspertów". Pokazuje to, że firma dostrzega skuteczność programu poleceń i stara się go wykorzystać również w rekrutacji na bardziej specjalistyczne stanowiska.

Korzyści z programu poleceń - wygrana dla wszystkich stron

Program nagrody 1000 zł za polecenie pracownika to jeden z elementów szerszej strategii rekrutacyjnej Biedronki. Dzięki temu sieć nie tylko zyskuje nowych pracowników, ale również wzmacnia lojalność obecnych, dając im możliwość dodatkowego zarobku. Co więcej, jak pokazują statystyki, osoby zatrudnione z polecenia często lepiej i szybciej adaptują się do kultury firmy oraz odczuwają większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Jeśli jesteś pracownikiem Biedronki i znasz kogoś, kto szuka pracy, możesz nie tylko pomóc znajomemu, ale również zarobić dodatkowe pieniądze. Wystarczy, że skutecznie polecisz nowego pracownika, a po spełnieniu warunków określonych w regulaminie, otrzymasz nagrodę w wysokości do 1000 zł brutto.

