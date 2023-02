1000 złotych dla emerytów! Wyższe dodatki do emerytur potwierdzone!

Awantura o podarty banknot! Czy sprzedawca ma obowiązek go przyjąć?

Główny Urząd Statystyczny opublikował ostatnie dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. W związku z wysokim wskaźnikiem inflacji, tegoroczna waloryzacja będzie rekordowa. Tegoroczna marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych będzie wynosiła 14,8 proc. Wskaźnik waloryzacji jest zależny od dwóch czynników - tzw. inflacji emeryckiej oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Warto również dodać, że świadczenia od najniższej emerytury obowiązującej do dnia 28 lutego 2023 r. tj. 1 388,44 zł brutto do kwoty ok 1 700 zł brutto obejmie gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł. Emerytury powyżej kwoty 1 700 zł zostaną zwaloryzowane o procentowy wskaźnik waloryzacji.

Dodatki do emerytur 2023. O ile wzrosną?

Waloryzacji podlegają również niektóre dodatki do emerytury. O ile wzrosną?

Dodatek kombatancki - z 256,44 zł do 294,39 zł (zysk 37,95 zł)

Dodatek kompensacyjny - z 38,47 zł do 44,16 zł (zysk 5,69 zł)

Dodatek do renty inwalidy wojennego - z 981,81 zł do 1127,12 zł (zysk 145,31 zł)

Dodatek świadczenie pieniężne dla żołnierzy - z 256,44 zł do 294,39 zł (zysk 37,95 zł)

Dodatek pielęgnacyjny - z 256,44 zł do 294,39 zł (zysk 37,95 zł)

Dodatek za tajne nauczanie - z 256,44 zł do 294,39 zł (zysk 37,95 zł)

Dodatek dla sieroty zupełnej - z 481,97 zł do 553,30 zł (zysk 71,33 zł)

Dodatek świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy (wartość minimalna) - z 12,86 zł do 14,76 zł (zysk 1,90 zł)

Dodatek świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy(wartość maksymalna) - z 256,44 zł do 294,39 zł (zysk 37,95 zł)

200 plus dla seniorów. Komu przysługuje?

200 plus dla seniora to świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP, dla strażaków-ochotników i ratowników górskich. Jego wysokość to 200 złotych. Wsparcie przysługuje kobietom, które ukończyły 60. rok życia po 20 latach czynnej służby oraz mężczyznom 65+ po 25 latach służby, biorącym udział w działaniach i akcjach ratowniczych OSP lub w ramach ratownictwa górskiego. Dodatek jest wypłacany dożywotnio i bez względu na wysokość emerytury.

