12 600 zł nowego dodatku z opóźnieniem! Nowy termin wypłaty

Dodatek dopełniający do renty socjalnej

Nowe świadczenie dla rencistów zostało wprowadzone zamiast podniesienia kwoty renty socjalnej do poziomu pensji minimalnej. Dodatek dopełniający ma wynosić 2520 zł. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. — 4 tys. 300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Taką decyzję podjął Sejm zajmując się obywatelskim projektem ustawy, który zakładał zwiększenia kwoty renty socjalnej z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po analizie projektu zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowego świadczenia, które będzie przysługiwać osobom uprawnionym do renty socjalnej, a które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i do samodzielnej egzystencji. Prawo do świadczenia nabędą od 1 stycznia 2025 r.

Wypłata dodatku dopełniającego opóźniona o kilka miesięcy

W Sejmie złożono poprawkę, że wypłata dodatku zostanie opóźniona aż do 1 maja 2025 r. (z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r., ale bez odsetek). Będzie to jednak aż 12 tys. 600 zł w maju 2025 r., natomiast od czerwca pieniądze będą wypłacane już co miesiąc. Aby otrzymać pieniędzy nie trzeba składać żadnych wniosków do ZUS.

Dodatek dopełniający dla osób bez orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Sejm również zajął się sprawą osób, które pobierają rentę socjalną, ale od 1 stycznia 2025 r. nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ta osoba ma prawo złożyć wniosek o takie orzeczenie, a po jego otrzymaniu wniosek o dodatek dopełniający. I także w tym przypadku świadczeniobiorca otrzyma wypłatę dodatku dopełniającego wraz z rentą socjalną w maju 2025 r. z wyrównaniem, ale - nie od 1 stycznia 2025 r. a od dnia złożenia wniosku o dodatek. Jeśli osoba ta będzie w tym okresie wyrównania pobierać świadczenie uzupełniające, to kwota dodatku dopełniającego będzie potrącona o kwotę świadczenia uzupełniającego wypłacanego w tym czasie.

QUIZ PRL. Lektury szkolne w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak miała na imię para głównych bohaterów z powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”? Jaś i Małgosia Staś i Nel Jacek i Agatka Dalej