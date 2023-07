12 tys. osób zainteresowanych rządowym kredytem

Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu banku Pekao SA Relacje i technologia to klucz do sukcesu [WIDEO]

Jak podaje PAP, 1 lipca br. w życie weszła ustawa, której elementem jest "Bezpieczny kredyt 2 proc." Od poniedziałku 3 lipca, banki, które podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o współpracy w zakresie "Bezpiecznego kredytu 2 proc." zaczęły przyjmować wnioski o kredyty z rządową dopłatą do rat. W poniedziałek BGK poinformował, że umowy o współpracy w zakresie "Bezpiecznego kredytu" podpisało sześć banków - Alior, Pekao, PKO BP, BPS, SGB-Bank i VeloBank. Dodano, że banki te mogą dokonywać dopłat i udzielać gwarancji wkładu własnego.

"Dzisiejsze, pierwsze informacje po kilku godzinach pokazują, że 12 tys. osób w jakiejś formie interesowało się tym kredytem: albo dzwoniło, albo się umawiało na spotkanie, albo przyszło, albo pobrało formularze" - powiedział minister Waldemar Buda. I podkreślił: "Będziemy się temu przyglądać i z pełną odpowiedzialnością mówię, że wszyscy ci, którzy będą zainteresowani, otrzymają szansę skorzystania z tego programu, z tego kredytu. A on jest niezwykle atrakcyjny".

Jak wyraźnie zaznaczył minister, budżet państwa ma być dostosowany "do tych wszystkich zgłoszonych osób" ubiegających się o ten kredyt. "Nie ma tu żadnego limitu. Ile będzie tyle obsłużymy, tyle tych kredytów udzielimy" - zapewnił szef resortu rozwoju.

Bezpieczny kredyt - kto może dostać

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa weszła w życie 1 lipca br. Bezpieczny kredyt z okresowo stałą stopą procentową może zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości: mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota bezpiecznego kredytu nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat, a spłata kredytu odbywa się w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Pieniądze to nie wszystko - Jarosław Fuchs