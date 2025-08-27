Rząd przyjął projekt ustawy o CPK

Ustawa dotyczy wypłaty odszkodowań osobom, które w ramach decyzji lokalizacyjnej zostaną wywłaszczone

Projekt zapewnia właścicielom nieruchomości wypłatę 85 proc. odszkodowania zanim będą musieli opuścić nieruchomość

Rząd CPK przyjął ustawę dotyczącą wywłaszczeń pod CPK

Rząd na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów przyjął ustawę dotyczącą wywłaszczenia na CPK. Zgodnie z przyjętymi przepisami, osoby wywłaszczone na potrzeby budowy portu będą miały 120 dni na wydanie nieruchomości od dnia ustalenia odszkodowania.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku wywłaszczeni mają otrzymać zaliczki wysokości 85 proc. wysokości odszkodowania. Pozostałe 15 proc. otrzymają później.

- Chodzi o przyspieszenie procedury odszkodowawczej. (…) A jak wiemy, ta budowa już teraz wkracza w tę decydującą fazę, więc te przepisy są ważne z punktu widzenia obywateli, których bezpośrednio dotkną - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej.

Zaliczka z odszkodowania przed wywłaszczeniem na rzecz CPK

Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji, w obecnym stanie prawnym nie było formalnego powiązania wywłaszczenia z wypłatą odszkodowanie. To powodowało, że mogło dojść do sytuacji, w której osoba wywłaszczona nie dostała nawet zaliczki na odszkodowanie, a musiała opuścić nieruchomość.

- Będą lepiej chronione prawa osób objętych decyzją lokalizacyjną w ramach budowy CPK - powiedział Szłapka.

Nowe przepisy mają zwiększyć gwarancje prawne dla osób, które zostały objęte decyzją lokalizacyjną CPK i zapobiec możliwości przymusowego opuszczenia nieruchomości bez otrzymania wcześniejszej rekompensaty.

- Te przepisy przede wszystkim mają lepiej chronić prawa osób, których nieruchomości będą objęte decyzją dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To po prostu przepisy, które stają po stronie obywateli - powiedział Szłapka.

Wcześniej właściciele działek objętych decyzją lokalizacyjną mogli skorzystać z Programu Dobrowolnych Nabyć, który zakończył się pod koniec listopada 2024 roku. Właściciele działek, którzy z niego nie skorzystali, będą wywłaszczeni z odszkodowaniem ze strony państwa.

