13. emerytura w tym roku będzie wcześniej? Ta grupa seniorów skorzysta!

13. emerytura trafi do seniorów wcześniej. Dlaczego?

Do tej pory "trzynasta emerytura" była wypłacana 1 kwietnia. W tym roku 1 kwietnia wypada w weekend, w związku z tym część emerytów i rencistów otrzyma dodatkowe świadczenie już 31 marca.

Seniorzy, którzy pobierają świadczenia emerytalne 10. dnia każdego miesiąca również otrzymają środki w przyspieszonym terminie, ponieważ 10 kwietnia wypada Poniedziałek Wielkanocny. Z tego wynika, że zarówno świadczenia emerytalne jak i renty powinny zostać wypłacone jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Rekordowa waloryzacja emerytur 2023

Poza tym, że świadczenia trafią do seniorów wcześniej - będą również zwaloryzowane. Od 1 marca 2023 roku świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 14,8 proc.

"Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i systemu mundurowego w 2023 r. obejmie łącznie około 10,3 mln osób.(...) Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 proc., bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (14,4 proc.)" - informuje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.

Wyższa emerytura minimalna. Ile wyniesie?

Wyższa będzie również emerytura minimalna. "Od 1 marca br. minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Natomiast do 1588,44 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Do 1588,44 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna" - brzmi komunikat na stronie ZUS.

