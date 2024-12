Premier Leszek Balcerowicz: Rząd prowadzi złą politykę pieniężną

Polityk został zapytany o gwałtowny wzrost cen niektórych produktów. Leszek Balcerowicz nie potrafił odpowiedzieć na pytanie o obecne ceny masła, ale powiedział, że w ocenie sytuacji gospodarczej woli kierować się wskaźnikami ekonomicznymi. Jego zdaniem wzrost cen wynika z błędnej polityki pieniężnej. Ale diagnoza Balcerowicza różni się od tej prezentowanej przez obecny rząd, który postuluje obniżkę stóp procentowych.

- "Zbyt długo bank centralny poluzowywał politykę pieniężną. Zbyt długo bank centralny utrzymywał niskie stopy procentowe - mówi Balcerowicz. We współczesnej gospodarce tempo wzrostu cen zależy od polityki pieniężnej. Jeśli jest zbyt luźna, zbyt wspaniałomyślna, to za to płacimy. Najgorsi są ci, którzy są wspaniałomyślni kosztem społeczeństwa" - powiedział były wicepremier. Pytany o to, kogo poprze w wyborach prezydenckich, Balcerowicz przyznał, że jest jeszcze sporo czasu, by podjąć decyzję, ale dodał, że w wielu kwestiach ustrojowych blisko mu do poglądów wyrażanych przez Sławomira Mentzena.

Między dwoma czołowymi partiami w Polsce trwa swego rodzaju walka o to, kto rozda więcej pieniędzy, co - jak przewiduje Balcerowicz - będzie miało katastrofalne skutki dla gospodarki kraju w perspektywie długoterminowej.

Władzy trzeba patrzeć na ręce

Dominująca polityka gospodarcza nie prowadzi do doganiania Zachodu, ale w najgorszym wypadku do stagnacji. Dwie główne partie polityczne licytują się w złej polityce gospodarczej - stwierdza Balcerowicz, nazywając tę sytuację "populizmem gospodarczym". Polityk przyznał, że cieszy się, iż część z przedstawionych przez KO w kampanii wyborczej "100 konkretów na 100 dni" nie została zrealizowana. Zdaniem Balcerowicza obowiązkiem obywatelskim jest patrzenie władzy na ręce. Inaczej wszyscy zapłacimy za fatalną politykę gospodarczą. Były wicepremier stwierdził: "Z punktu widzenia stabilności i rozwoju polskiego budżetu (Andrzej) Domański nie zostanie dobrze zapamiętany jako minister finansów.

Konieczny wzrost gospodarczy

Balcerowicz jest zdziwiony, że koalicja rządząca nie zapowiedziała ograniczeń w sektorze państwowym. Zdaniem Balcerowicza, sytuację ekonomiczną Polaków poprawi jedynie wzrost gospodarczy, bo dzięki niemu powstają nowe miejsca pracy. Tymczasem tenże wzrost - uzasadnia Balcerowicz - tworzony jest przede wszystkim przez inwestycje sektora prywatnego. To sektor prywatny na całym świecie prowadzi najlepsze inwestycje w rozwijające się technologie.

💬 13 i 14 emerytura mieści się na liście wydatków, których ograniczenie jest konieczne, byśmy uniknęli stagflacji - @LBalcerowicz @FundacjaFOR w Porannej #RozmowaRMF @Radio_RMF24 @RMF24pl— RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) December 9, 2024