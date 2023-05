135 mld euro za transformację energetyczną! Polski Komitet Energii Elektrycznej wyliczył koszty

Transformacja energetyczna będzie kosztować ponad 600 mld zł

Transformacja energetyczna w Polsce zmierza w kierunku zbudowania podstawy w postaci energii atomowej (o czym świadczą inwestycje w energetykę jądrową), jak i w Odnawialne Źródła Energii w formie farm wiatrowych na lądzie i w wodzie, jak i w fotowoltaikę. Nie można jednak zapominać, że w koszty należy wliczyć tzw. działania osłonowe, czyli koszty zamknięcia kopalni etc.

Jak wyliczył Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) do 2030 roku koszty transformacji wyniosą 135 mld euro (czyli ok. 620 mld zł). Maciej Maciejowski z PKEE w trakcie Europejskiego zaznaczył, że takimi środkami nie dysponuję spółki energetyczne i będzie trudno przeprowadzić transformację bez dofinansowania z unijnych instytucji.

- Koszty transformacji to duże wyzwanie, oszacowaliśmy je do kwoty 135 mld euro do 2030 roku. To koszty liczone razem z kosztami osłonowymi dla wrażliwych sektorów, które będą tej transformacji podlegały. Oczywiście spółki energetyczne na których spoczywa ciężar zielonej transformacji same nie dysponują takimi środkami, jako PKEE widzimy potrzebę zaangażowania środków publicznych Unii Europejskiej w kierunku ekologii, żebyśmy oddychali wszyscy zdrowym powietrzem - mówił nam Maciejowski.

Wojna na Ukrainie zmieniła podejście do energetyki

Jak podkreślił Maciejowski na czas transformacji energetycznej "przejściowym paliwem" będzie węgiel, którego używają również Niemcy. Docelowo miał być nim gaz, ale wojna na Ukrainie zmieniła postrzeganie tego surowca, ze względu na to, że pochodzi głównie z Rosji.

- Sytuacja geopolityczna wymusza pewne zmiany. Jako Polacy byliśmy straszeni po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, że zabraknie węgla, nie będzie ciepła, ze będą blackouty [....] to wszystko się nie wydarzyło, ale to pokazuje, ze suwerenność gospodarcza jest ważna dla bezpieczeństwa [...] W moim przekonaniu to, że spółki energetyczne zszerzone w PKE są spółkami skarbu państwa umożliwiło wspólne i sprawne reagowanie - mówił Maciejowski.

