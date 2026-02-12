14. emerytura w 2026 roku wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo co minimalna emerytura po waloryzacji o 5,3%.

Pełną kwotę otrzymają osoby z emeryturą do 2900 zł brutto; powyżej tej kwoty świadczenie będzie pomniejszane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Osoby z emeryturą powyżej ok. 5100 zł brutto nie otrzymają 14. emerytury, ponieważ ich świadczenie spadnie poniżej minimalnej kwoty wypłaty (50 zł).

Wypłaty 14. emerytury, wolnej od egzekucji komorniczych, odbędą się tradycyjnie we wrześniu i nie wymagają składania żadnych wniosków.

14. emerytura 2026 – ile wyniesie świadczenie?

Znany jest już wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na kolejny rok. Podwyżka świadczeń dla seniorów wyniesie 5,3 proc., co przełoży się na wzrost minimalnej emerytury od 1 marca do poziomu 1978,49 zł brutto. Tyle samo wyniesie także 14. emerytura, ponieważ jej wysokość odpowiada aktualnej minimalnej emeryturze. Nie każdy senior otrzyma jednak pełną kwotę dodatkowego świadczenia. W przypadku czternastki obowiązuje mechanizm pomniejszania wypłaty po przekroczeniu określonego limitu dochodowego.

Zasada „złotówka za złotówkę” – próg 2900 zł brutto

Pełną 14. emeryturę dostaną osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego limitu działa zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że czternastka jest odpowiednio pomniejszana o kwotę przekroczenia. Każde przekroczenie progu o 1 zł pomniejsza czternastkę o 1 zł.

W praktyce senior otrzymujący około 4000 zł brutto emerytury może liczyć na ponad 1200 zł brutto dodatkowego świadczenia. Wraz ze wzrostem podstawowej emerytury maleje wysokość czternastki.

Osoby, których emerytura lub renta wyniesie ok.5100 zł brutto, nie otrzymają 14. emerytury. Minimalna kwota wypłaty wynosi bowiem 50 zł, a po przekroczeniu wskazanego progu świadczenie spada poniżej tej granicy.

Prawo do czternastki nie przysługuje również osobom, które: nie mają prawa do emerytury lub renty w dniu badania uprawnień, mają świadczenie zawieszone (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania), pobierają świadczenia wyłączone ustawowo.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Czternastki tradycyjnie trafiają na konta we wrześniu, razem z emeryturą lub rentą, jako jeden przelew lub przekaz pocztowy. Świadczenie przyznawane jest automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków ani w ZUS, ani w innych organach emerytalno-rentowych, takich jak Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Warto podkreślić, że zarówno 13., jak i 14. emerytura są wolne od egzekucji komorniczej. Nie podlegają potrąceniom i nie są wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, takich jak dodatek mieszkaniowy. Dzięki temu dodatkowe wsparcie nie zmniejsza szans na inne formy pomocy.

Szczegółowy przelicznik czternastek prezentujemy w GALERII.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025