Nowa 14. emerytura dla seniorów! Rząd podał oficjalny termin wypłat

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie 14. emerytury

Czternasta emerytura zostanie wypłacona na podstawie uchwalonej w 2023 r. ustawy. Rząd musiał jednak określić w rozporządzeniu termin wypłaty dodatku. We wtorek rada ministrów zatwierdziła dokument stwierdzający, że czternastka trafi do emerytów i rencistów we wrześniu.

Świadczenie ma wysokość emerytury minimalnej czyli 1780,96 zł brutto, ale większość seniorów dostanie inną kwotę na rękę, ponieważ od wrześniowego przelewu z ZUS (emerytura podstawowa plus czternastka) zostanie odprowadzona składka zdrowotna i podatek dochodowy). Przypominamy, że obowiązuje też próg dochodowy (2900 zł), czyli osoby z wyższymi świadczeniami otrzymają dodatek okrojony na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W efekcie seniorzy ze świadczeniami powyżej 4800 zł brutto nie otrzymają wcale czternastki. Minimalna kwota dodatku to 50 zł. W 2023 r. seniorzy dostali rekordowo wysokie czternastki – po 2650 zł brutto.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2024 roku?

14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2024 r. w terminach zwyczajowo wypłacanych świadczeń, czyli: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25. dnia września. – Świadczenie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych – przekazano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.