Wypłata 14. emerytury nastąpi we wrześniu, a jej podstawowa kwota to 1978,49 zł brutto, pomniejszana o składki i podatek.

Złożenie formularza EPD-21 może zwiększyć kwotę netto 14. emerytury nawet o 225 zł dla seniorów ze świadczeniem do około 2490 zł brutto.

Pełna wysokość dodatkowego świadczenia przysługuje osobom, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto, powyżej tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę".

Seniorzy z wyższymi emeryturami (powyżej 2490 zł brutto) powinni ostrożnie podchodzić do EPD-21, aby uniknąć konieczności dopłaty PIT w rocznym rozliczeniu.

14. emerytura 2026. Resort rodziny potwierdza termin wypłat

Seniorzy otrzymają tegoroczną 14. emeryturę razem z wrześniowym świadczeniem podstawowym. Informację o terminie przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość dodatkowego świadczenia odpowiada minimalnej emeryturze i wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Rząd nie zapowiada na razie podwyższenia tej kwoty. W praktyce wielu seniorów otrzyma jednak niższą sumę na konto, ponieważ od świadczenia pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Wniosek EPD-21 do ZUS. Kto może zyskać nawet 225 zł?

Nie wszyscy emeryci muszą godzić się na potrącenie zaliczki na PIT od dodatkowego świadczenia. Osoby spełniające określone warunki mogą złożyć w ZUS formularz EPD-21, który pozwala uniknąć pobrania zaliczki przy wypłacie czternastki. Największe korzyści odniosą seniorzy pobierający świadczenia do około 2490 zł brutto miesięcznie. W ich przypadku kwota wypłacona „na rękę” może wzrosnąć od 175 zł do nawet 225 zł. Najwyższy zysk dotyczy osób otrzymujących emeryturę w wysokości około 2400 zł brutto. Warto pamiętać, że jeśli formularz został już wcześniej złożony w ZUS, nie ma potrzeby ponownego składania dokumentu.

Komu przysługuje pełna 14. emerytura?

Pełną kwotę dodatkowego świadczenia otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu działa zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza stopniowe pomniejszanie wysokości czternastki. To sprawia, że część seniorów otrzyma świadczenie niższe od ustawowej kwoty minimalnej emerytury.

Seniorzy z wyższymi świadczeniami powinni uważać

Formularz EPD-21 nie będzie korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich. Osoby pobierające emerytury lub renty przekraczające 2490 zł brutto powinny dokładnie przeanalizować swoją sytuację podatkową.

Jeżeli w ciągu roku dochody przekroczą limit uprawniający do pełnego wykorzystania kwoty wolnej od podatku, po rozliczeniu rocznym może pojawić się konieczność dopłaty PIT. Z kolei seniorzy, którym podatek zostanie pobrany przy wypłacie trzynastki i czternastki, mogą odzyskać nadpłatę dopiero po złożeniu rocznego zeznania podatkowego. Zwroty z tego tytułu trafiają zwykle do emerytów dopiero w kolejnym roku.

Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]