14. emerytury pochłoną 9 mld zł więcej! Minister twierdzi, że nie taki był plan

Wrzucali po 5 zł do skrzyni. Policzyli, ile zebrali w trzy lata

Pieniądze to nie wszystko

Fiskus bierze się za influencerów. To koniec ich życia ponad stan?

14. emerytura trafi do posłów! Który z polityków dostanie pełne świadczenie

Tajemnicze komunikaty przy kasach w Biedronkach. O co chodzi?

Wyższe koszty 14. emerytury o 9 mld zł

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadając podwyżkę czternastki nie podał kwoty brutto, a netto, czyli taką, jaką emeryci dostaną "na rękę". To oczywiście utrudniało oszacowanie kosztów podwyżki, ale już wiemy z rozmowy minister rodziny Marleny Maląg z Radio Maryja, że czternastka pełnej wysokości wyniesie 2650 zł brutto. Poznaliśmy także koszty podwyżki.

- Szacujemy, że grupa, do której dotrze to wsparcie (14. emerytura - przyp. red.), to będzie blisko 9 mln osób. Koszt dla budżetu państwa jest wyższy od planowanego o 9 mld zł - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Całkowity koszt programu wyniesie 11,5 mld zł. Choć 14. emerytura bazowo jest wysokości 1588 zł (minimalna emerytura) to w ustawie wprowadzono przepisy, który umożliwia Radzie Ministrów w razie potrzeby zwiększyć wysokość świadczenia. Tak też zrobiono w tym przypadku, gdy prezes PiS zapowiedział podwyżkę. Zadeklarowano również, że limit czternastki będzie wynosił 2900 zł, powyżej niego świadczenie będzie pomniejszane złotówka za złotówkę.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.