Sceneria Agencja Aktorska w Warszawie rozpoczęła rekrutację statystów do najnowszej adaptacji "Lalki". Pierwszy dzień zdjęciowy już 22 lipca, a prace potrwają aż do połowy grudnia. Za udział w produkcji można zarobić 140 zł za dzień zdjęciowy plus dodatkowo 50 procent za przymiarki.

Surowe wymagania dla kandydatów

Produkcja stawia bardzo konkretne wymogi dotyczące wyglądu. Poszukiwane są osoby o "klasycznej urodzie" bez tatuaży, widocznych kolczyków czy piercingu. To kluczowe, by zachować autentyczność epoki XIX-wiecznej Warszawy.

Kobiety muszą mieć naturalne włosy lub farbowane na naturalny kolor, bez odrostu, sięgające minimum za ramiona. Niedozwolone są sztuczne paznokcie, hybryda, ingerencje medycyny estetycznej, sztuczne rzęsy i permanentne brwi.

Mężczyźni powinni nosić klasyczne fryzury cięte wyłącznie nożyczkami, bez wygolonych maszynką boków. Zabronione są współczesne barberowe brody, choć dozwolone są baki, wąsy oraz naturalna broda.

Żeby wziąć udział w castingu trzeba mieć ukończone 16 lat.

Gwiazdy w głównych rolach

W Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński, przejmując rolę po Mariuszu Dmochowskim z wersji Wojciecha Jerzego Hasa (1968) i Jerzym Kamasie z serialu Ryszarda Bera (1977). Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, która zachwyciła jako Jagna w "Chłopach". Ewa Kasprzyk w rozmowie z Plejadą podkreśliła: "Jest jedną z najlepszych kandydatek, jakie mogłyby do tej roli pretendować".

Za kamerą stanie Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"), a za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński jr ("Boże Ciało", "Wesele"). Powstanie zarówno kinowy film, jak i serialowa wersja będąca pełną adaptacją powieści.

Jak się zgłosić

Kandydaci powinni przesłać zgłoszenia z danymi, wiekiem, numerem telefonu i aktualnymi zdjęciami na adres [email protected] z tytułem "LALKA". Kobiety proszone są o zdjęcia bez makijażu, z rozpuszczonymi włosami pokazującymi ich długość z przodu. Mężczyźni powinni przesłać zdjęcie twarzy oraz profil ukazujący fryzurę.

Nowa "Lalka" ma szansę stać się jedną z najważniejszych polskich produkcji ostatnich lat, łącząc wielkie nazwiska z wierną adaptacją klasycznego dzieła literatury.