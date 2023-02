15. emerytura jeszcze w tym roku? Ekspert o słowach Morawieckiego

"Emerytury wzrosną o 20 proc.". Zapewnienia premiera Morawieckiego

"Emerytury w 2023 roku wzrosną o 20 proc. (...). Podnosimy emerytury do takiego poziomu, by żaden emeryt nie ucierpiał i by podwyżka odzwierciedlała poziom inflacji. A jak dodamy do tego 13. i 14. emerytury, to wzrost emerytur znacząco przekroczy 20 proc." - przekonywał premier Mateusz Morawiecki. Stwierdzenie to zaskoczyło ekspertów, którzy po analizie i obliczeniach stwierdzili, że nawet po zsumowaniu wymienionych świadczeń - łączny wzrost nie wyniesie 20 proc. Nasuwa się więc pytanie - co szef rządu miał na myśli?

Skąd takie wyliczenia? Eksperci sugerują wypłatę 15. emerytury

Ekspert emerytalny i założyciel Debaty Emerytalnej Oskar Sobolewski w rozmowie z portalem money.pl wyjaśnił, że premierowi Morawieckiemu najprawdopodobniej chodziło o osoby które dostają świadczenia minimalne lub nieco wyższe. Ekonomiści Credit Agricole sugerują, że mogło chodzić o wypłatę piętnastych emerytur - i to właśnie te pieniądze szef rządu doliczył do swojej kalkulacji.

Inflacja przewyższa tegoroczny wskaźnik waloryzacji

Wskaźnik tegorocznej waloryzacji emerytur wynosi 14,8 proc. - i o tyle wzrosną świadczenia. Czy seniorzy mają się z czego cieszyć? Nie do końca, ponieważ wskaźnik inflacji przewyższa wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w styczniu wyniosła 17,2 proc. "Ceny żywności i wydatki na mieszkanie to były one jeszcze wyższe, bo wzrosły o niemal 21 proc. O 34 proc. zdrożały zaś nośniki energii" - przytacza gazeta.pl.

Zdaniem ekspertów inflacja może spaść w tym roku do poziomu 10 proc. "Inflacja od maja lub czerwca będzie niższa. Ale będzie to efekt bazy, efekt porównania odczytu z bardzo wysokimi odczytami z tego roku. Inflacja będzie porównywana względem tych 10,15, czy 20 proc. Dla konsumentów to jednak będzie marne pocieszenie" - podkreślił w rozmowie z gazeta.pl prof. Marian Noga, były członek RPP.

