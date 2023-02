Poseł Gdula: Emeryci ciężko pracowali i powinni otrzymywać godne pieniądze

Zapowiadana przez Stanisława Szweda wiceministra rodziny i polityki społecznej waloryzacja na poziomie 14,8 proc. patrząc na ubiegłe lata może wydawać się rekordowa, ale patrząc na inflację i wszechobecną drożyznę realnie będzie niewielka. W całym 2022 r. średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc. wobec 5,1 proc. w 2021 r.

Rząd wypłaca również 13.tkę i 14. emeryturę, a że 2023 r. jest rokiem wyborczym pojawiają się sygnały, że rząd rozważa wypłatę 15.tej emerytury. Będzie to świadczenie zrealizowane jednorazowo, w wysokości minimalnego świadczenia, które w marcu 2023 r. wzrośnie do 1588,44 zł brutto. Z wstępnych informacji wynika, że nie będzie stosowany próg dochodowy jak przy czternastej emeryturze.

Poseł Lewicy Maciej Gdula w ekskluzywnej rozmowie z Super Biznesem przyznaje, że każde dodatkowe pieniądze emerytom się przydadzą.

Lewica postuluje raczej systemowe rozwiązania polegające na zwiększeniu nakładów na zdrowie i rencie wdowiej, czyli prawie do 50 proc. świadczenia po swoim zmarłym małżonki oprócz własnej emerytury - mówi poseł. Z drugiej strony, zdaniem Gduli z Lewicy, emeryci ciężko pracowali i powinni otrzymywać godne pieniądze. Zwłaszcza, że często zdrowie nie pozwala już dorobić a proszenie dzieci o pieniądze jest trudne - mówi Gdula w rozmowie z Super Biznesem.

Jak dodaje, z drugiej strony pieniądze, pieniędzmi jednak nie rozwiąże to również innych problemów np. tych z wydłużającymi się kolejkami do lekarza.

Potężne emerytalne obciążenia dla budżetu państwa

Według ostrożnych szacunków wypłata 15. emerytury może kosztować budżet ponad 30 mld zł. Jeżeli do tego doliczymy 41,8 mld zł na waloryzację emerytur w 2023 r. to w sumie w roku wyborczym na emerytury budżet państwa musi zarezerwować ponad 70 mld zł.

Bardziej obrazowo pokazuje te kwoty dr Antoni Kolek prezes Instytutu Emerytalnego, który w rozmowie z Super Biznesem wskazał, że koszty tego świadczenia wyniosłyby tyle co budowa siedmiu Stadionów Narodowych, czy niecałe 40 proc. świadczenia 500 plus. Ponadto, gdybyśmy chcieli złożyć się na nie z podatków, każdy pracowników musiałby odprowadzić 1 proc. swojego miesięcznego zysku.

- Jeśli popatrzymy na wpływy z podatku VAT, to są one trochę niekontrolowane. Trudno powiedzieć, czy będzie z nich ponad 250 mld zł, czy nawet 300 mld zł, bo inflacja to mocno podbija. Ale np. z podatku dochodowego od osób fizycznych zbieramy rocznie ok. 80 mld zł. Trzeba by ten podatek podnieść, żeby sfinansować dodatkowy wydatek. Jeśli popatrzymy na składki, to mniej więcej podobna kwota wpływa do funduszu pracy. Trzeba by podnieść jakiś procent podatku, np. pobierać dodatkowo 1 proc. wynagrodzenia od każdego, żeby sfinansować 15. emeryturę - tłumaczy dr Antoni Kolek.

Jak dodaje, pomysł z 15. emeryturą i możliwe podwyższenie 500+ na 700+ może mieć poważne konsekwencje dla gospodarki. Dlaczego? Bo gdy władze podnoszą stopy procentowe, żeby zahamować inflację, dorzucanie pustego pieniądza osłabia efekt wyższych stóp i stymuluje inflację.

Polacy przeciwni wypłacie 15. emerytury

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu” wynika, że ponad połowa ankietowanych (52 proc.) jest przeciw wypłacie kolejnego nadliczbowego świadczenia emerytalnego obok 13. i 14. emerytury w 2023 roku.

Prof. Henryk Domański, socjolog z UW, wskazuje w komentarzu dla SE, że na sytuację gospodarczą kraju, która daje obywatelom do myślenia. - Prawdopodobnie Polacy uważają, że w sytuacji rosnącej inflacji i problemów energetycznych oraz związanego z tym deficytu budżetowego państwa polskiego nie stać na wydatki w postaci 15. emerytury.

Oczywiście więcej przeciwników wypłat takiego świadczenia jest wśród elektoratu opozycji. Prof. Domański wskazuje, że wśród elektoratu Platformy Obywatelskiej oraz Polski 2050 Szymona Hołowni i Lewicy ten odsetek jest rzeczywiście wysoki, pewnie wyższy nawet od 50 proc. przeciwników 15. emerytury.

-W końcu jednak jakieś 36 proc., 37 proc., a czasami nawet 38 proc. deklaruje głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość i tutaj ta nadreprezentacja zwolenników 15. emerytury powinna być większa, powinno się to jakoś co najmniej redukować – podsumował socjolog.

