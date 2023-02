Seniorze! Skarbówka zwraca nawet 700 zł za Polski Ład! Kiedy dostaniesz pieniądze?

Zwrot nadpłaconego podatku. Seniorze możesz zyskać nawet kilkaset złotych!

Od stycznia do czerwca 2022 roku obowiązywała 17 proc. stawka PIT. 1 lipca 2023 roku została obniżona do 12 proc. W związku z tym seniorzy mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Wysokość zwrotu jest uzależniona od wysokości emerytury - nie każdy go otrzyma.

Osoby, których świadczenie emerytalne nie przekracza 2 500 zł brutto nie otrzymają zwrotu podatku ponieważ od stycznia 2022 roku było ono zwolnione z podatku PIT (w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł). Dlatego, na zwrot podatku mogą liczyć seniorzy, których miesięczna emerytura jest wyższa niż 2 500 zł brutto. Przy wysokich świadczeniach zwrot wynosi nawet 700 zł.

Zwrot podatku. Kiedy i w jaki sposób pieniądze trafią do odbiorców?

W jaki sposób Urząd Skarbowy zwróci pieniądze? Może je zwrócić za pośrednictwem listonosza lub w przypadku wypełnienia odpowiedniego miejsca w formularzu PIT i udostępnieniu numeru konta - zwrot zostanie przelany bezpośrednio na konto.

Kiedy otrzymamy zwrot od skarbówki? Jak przypomina dziennik "Fakt" w połowie lutego skarbówka udostępni wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT. Jeśli zaakceptujemy PIT w formie elektronicznej, wówczas skarbówka ma 45 dni, by zwrócić nadpłacony podatek - co za tym idzie, zwrot otrzymamy na przełomie marca/kwietnia.

W przypadku rozliczenia za pośrednictwem formularza papierowego, Urząd Skarbowy ma 3 miesiące na zwrot podatku. Osobom, które rozliczą się "na ostatnią chwilę" (termin mija 2 maja) papierowym PIT-em, zwrot zostanie wypłacony do 2 sierpnia 2023 roku.

