Obniżka PIT dla emerytów z 17 do 12 proc.

Od lipca 2022 r. obowiązuje zmiana stawek podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tzw. PIT. Wysokość podatku obniżono z 17 do 12 proc. Dzięki temu od lipca emeryci i renciści, którzy płacili podatek dochodowy od swojej emerytury lub renty, pobierają wyższe świadczenia Jednak niższa stawka PIT obowiązuje wstecz – od 1 stycznia 2022 r. Stąd nadpłata podatku dochodowego za miesiące od stycznia do czerwca 2022 r. włącznie. Obniżka podatku dotyczy nie tylko emerytów i rencistów, ale wszystkich osób płacących podatek według skali podatkowej.

Zwrot podatku dla emerytów 2022. Kto dostanie?

W 2023 r. na zwrot podatku mogą liczyć ci emeryci, którzy otrzymują emeryturę wyższą niż 2500. zł brutto. Dlaczego? Emeryci, którzy pobierają świadczenie w niższej wysokości, są zgodnie z ustawą zwolnieni z obowiązku opłacania podatku dochodowego. Osobom pobierającym świadczenia poniżej 2500 zł brutto, Urząd Skarbowy nie zwróci zatem pieniędzy.

Ile będzie wynosić zwrot podatku dochodowego?

Wysokość zwrotu nadpłaty podatku dochodowego zależy od wysokości emerytury. Przykładowo, jeśli na co miesiąc świadczeniobiorca (emeryt bądź rencista) pobiera 2600 zł brutto, to zwrot wyniesie 30 zł. Każde 100 zł emerytury więcej, to kolejne 30 zł zwrotu nadpłaconego podatku. Dlatego jeśli świadczenie emerytalne wynosi 5000 zł brutto, to urząd skarbowy zwróci emerytowi nawet 700 zł.

Kiedy zwrot podatku 2022? Ile się czeka na pieniądze?

Urząd skarbowy będzie zwracał nadpłacony podatek dopiero po złożeniu rozliczeń rocznych za 2022 r. W tym roku, tj. 2023 r. termin ostatecznego złożenia deklaracji podatkowych przez podatników, w tym emerytów i rencistów, upływa 2 maja.

Zwrot podatku wynikającego ze zmiany stawki podatkowej najprawdopodobniej nastąpi do końca lipca 2023 roku. Zgodnie z ustawą organy skarbowe mają obowiązek rozliczyć zeznanie podatkowe do 3 miesięcy od daty złożenia. Ile czasu ma Urząd Skarbowy na zwrot podatku? Jeśli jednak rozliczymy się przez internet, urząd będzie miał tylko 45 dni na to, by przelać nam należne pieniądze.

Czy należy składać wniosek o zwrot podatku?

Urząd Skarbowy automatycznie wypłaci zwrot podatku każdemu, kogo emerytura wynosi więcej niż 2500 zł brutto. Nie ma konieczności, ani obowiązku składania dodatkowych wniosków czy innych dokumentów.

