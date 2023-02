Niemal 700 złotych zwrotu ze skarbówki! Pieniądze dla milionów Polaków przez Polski Ład

Reforma podatkowa a Polski Ład. Kto otrzyma przelew od Urzędu Skarbowego?

Przez pierwsze 6 miesięcy 2022 roku większość osób płaciła 17 proc. PIT. 1 lipca stawka została obniżona do 12 proc. Obniżka została wprowadzona z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku. W związku z tym Urząd Skarbowy musi zwrócić Polakom nadpłacony podatek. Na zwrot mogą liczyć osoby pracujące z pensją powyżej 3200 zł brutto - informuje dziennik "Fakt".

Im wyższą otrzymujemy pensję, tym wyższego zwrotu możemy się spodziewać. Kwoty przedstawione w galerii nie uwzględniają ulg podatkowych z których korzystają niektórzy podatnicy.

Rozliczenie podatkowe 2023. Kiedy otrzymamy zwrot podatku?

15 lutego 2023 roku Urząd Skarbowy udostępni wstępnie wypełnione zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Będzie to dotyczyło osób rozliczających się formularzem PIT-37 i PIT-36. Aby odzyskać podatek należy zalogować się w serwisie, wprowadzić ewentualne ulgi i zaakceptować PIT.

"Po zaakceptowaniu zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT skarbówka ma 45 dni na to, by zwrócić podatek. Jeśli zrobimy to od razu, nadpłatę powinniśmy otrzymać na przełomie marca/kwietnia. Jeśli będziemy rozliczać się na formularzu papierowym, wtedy skarbówka ma 3 miesiące na zwrot podatku" - wyjaśnia dziennik "Fakt". W przypadku osób, które rozliczą się "na ostatnią chwilę" (termin mija 2 maja) papierowym PIT-em, zwrot zostanie wypłacony do 2 sierpnia 2023 roku.

Jeśli osoba pracująca musi dokonać dopłaty podatku ma na to czas do 2 maja 2023 roku. Najnowszą zmianą jest to, że w bieżącym roku podatek można zapłacić nie tylko przelewem - ale również BLIK-iem.

