Jakie stanowiska oferuje polski sektor kosmiczny i ile można na nich zarobić

Gdzie pracują polscy inżynierowie kosmiczni i jakie są perspektywy rozwoju kariery

Ile zarabiają astronauci ESA i jak wyglądają ścieżki kariery w kosmosie

Które firmy oferują najbardziej atrakcyjne miejsca pracy w branży kosmicznej

Krajobraz polskiego sektora kosmicznego

Podczas gdy dr Sławosz Uznański-Wiśniewski realizuje swoją misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, polski sektor kosmiczny przechodzi prawdziwą rewolucję na Ziemi. Polski sektor kosmiczny liczy blisko 400 podmiotów (firm i instytutów). 300 z nich na co dzień współpracuje z ESA, w tym ponad 150 bierze bezpośredni udział w projektach. Według raportu Polskiej Agencji Kosmicznej wartość polskiego sektora kosmicznego w 2024 roku wyniosła ponad 2 miliardy złotych. To spektakularny wzrost, który otwiera nowe możliwości zatrudnienia dla specjalistów z różnych dziedzin.

Polskie firmy szczególnie aktywne są w takich dziedzinach jak robotyka i automatyka czy mechatronika. Projektują i budują m.in. systemy zasilania urządzeń pokładowych, systemy optyczne i komunikacyjne dla satelitów, sensory i penetratory gruntu dla sond kosmicznych, czy oprogramowanie, które testuje systemy i podsystemy obiektów wynoszonych na orbitę.

Mapa zawodów w polskim kosmosie

Inżynierowie i specjaliści techniczni

Stanowiska techniczne stanowią trzon zatrudnienia w sektorze. Najbardziej poszukiwani są:

Inżynierowie AOCS (Attitude and Orbit Control Systems) - zajmujący się systemami kontroli orientacji i orbity satelitów

Specjaliści GNC (Guidance, Navigation and Control) - odpowiedzialni za nawigację i sterowanie

Inżynierowie oprogramowania specjalizujący się w systemach kosmicznych

Projektanci elektroniki kosmicznej

Eksperci od przetwarzania sygnałów satelitarnych

Stanowiska kierownicze i biznesowe

W firmie "kosmicznej" mamy inżynierów, mamy management, osoby zajmujące się marketingiem i PR, w większych przedsiębiorstwach mogą pracować również osoby odpowiedzialne na przykład za utrzymanie produkcji. Sektor potrzebuje również:

Menedżerów projektów z doświadczeniem w misjach kosmicznych

Specjalistów ds. sprzedaży i rozwoju biznesu

Ekspertów od współpracy międzynarodowej

Analityków biznesowych z wiedzą o technologiach kosmicznych

Nowe kierunki rozwoju

Coraz częściej ceniony jest hybrydowy zestaw umiejętności, takich jak zdolność komunikacji, współpracy czy mentoringu, a nawet świadomość handlowa i zmysł biznesowy. Branża otwiera się również na specjalistów spoza tradycyjnych kierunków technicznych.

Liderzy rynku pracy w kosmosie

Creotech Instruments - krajowy gigant w fazie ekspansji

Creotech to jeden z liderów polskiego sektora kosmicznego, z zatrudnieniem ok. 250 osób. Firma specjalizuje się w produkcji mikrosatelitów i systemów kosmicznych. Creotech przez ostatnie lata przeszedł długą drogę – od startupu do etapu, w którym spółka stabilizuje swoją pozycję rynkową i jest gotowa do realizacji dużych kontraktów w sektorze kosmicznym.

Aktualna sytuacja rekrutacyjna: Creotech prowadzi intensywną rekrutację przez cały rok z hasłem "ReCREOtujemy przez cały rok!" Obecnie firma ma 26 aktywnych ofert pracy, w tym stanowiska dla techników mechatroników w dziale montażu satelitów, programistów FPGA oraz architektów bezpieczeństwa w projektach kosmicznych. Aplikacje można składać na adres: [email protected].

SatRevolution - planuje czterokrotny wzrost zatrudnienia

Wrocławska firma specjalizująca się w nanosatelitach znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Obecnie SatRev zatrudnia ok. 60 osób z całego świata, ale planuje zwiększyć zatrudnienie do 400 pracowników do 2026 roku. Przed firmą stoi konieczność stworzenia działu odpowiedzialnego za misje kosmiczne - Mission Operations.

Scanway - rekordzista z nowymi projektami

Producent instrumentów optycznych do obserwacji Ziemi, który niedawno podpisał wieloletnią umowę wartą 9 mln euro (około 38,4 mln zł) z azjatyckim partnerem kosmicznym. Ten rekordowy kontrakt oznacza potrzebę znacznego zwiększenia zespołu. Firma prowadzi rekrutację inżynierów ds. montażu, integracji i testów oraz specjalistów z zakresu optyki i mechatroniki.

GMV Innovating Solutions - międzynarodowe możliwości

Oddział międzynarodowej korporacji technologicznej, gdzie 80% pracowników to inżynierowie różnych specjalizacji. Firma realizuje projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i oferuje możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.

Inni kluczowi pracodawcy

KP Labs - specjalista od przetwarzania danych satelitarnychCentrum Badań Kosmicznych PAN - wiodący instytut badawczyThales Alenia Space i Airbus D&S - doświadczeni integratorzy misji kosmicznych

Prócz firm o polskim kapitale na krajowym rynku działają również międzynarodowi gracze, co zwiększa różnorodność możliwości kariery.

Zarobki w sektorze kosmicznym

Astronauci ESA - elita zawodu

Najbardziej prestiżowe stanowisko w branży to astronauta. Jako że zarobki w ESA są jawne, wiadomo, że Polak może liczyć na uposażenie rzędu 6 000–10 000 euro brutto miesięcznie. Początkujący startują od najniższej kwoty. Po ukończeniu szkolenia pensja wzrasta do 7,7 tys. euro, a po misji do 9 tys. euro. W przeliczeniu na złotówki daje to kwotę w wysokości od 25 do 42,5 tys. zł w skali miesiąca.

W przypadku Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, eksperci szacują, że jego miesięczne wynagrodzenie oscyluje wokół 30-35 tys. złotych, co potwierdza górną część widełek płacowych dla polskich astronautów ESA.

Inżynierowie i specjaliści

Choć konkretne dane o zarobkach w polskich firmach kosmicznych nie są publicznie dostępne, analiza rynku wskazuje na konkurencyjne wynagrodzenia. Sektor konkuruje o specjalistów z branżą IT i zaawansowanych technologii, co przekłada się na atrakcyjne pakiety wynagrodzeń.

W przemyśle kosmicznym kluczowe jest doświadczenie w kosmicznych projektach. W sektorze kosmicznym dobrze sprawdza się zestaw specyficznych umiejętności – najlepiej jest łączyć kilka profesji. Zatem, jeśli jest się programistą, to oprócz znajomości różnych języków programowania dobrze jest być równocześnie np. elektronikiem lub fizykiem.

Perspektywy rozwoju zatrudnienia

Wzrost finansowania

W sierpniu 2023 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło decyzję o zwiększeniu składki Polski na ESA o dodatkowe 360 mln EUR na lata 2023-2025. Szczególnie istotne jest podniesienie tzw. składki opcjonalnej do 200 mln EUR, co plasuje Polskę na ósmym miejscu wśród krajów o najwyższym wkładzie w programy fakultatywne ESA.

Nowe projekty i misje

2025 rok to okres polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, a jej priorytety dotyczą właśnie kwestii bezpieczeństwa. Polski sektor kosmiczny zyskuje na znaczeniu w kontekście bezpieczeństwa narodowego i europejskiego.

Prezes wskazał, że w 2023 roku po raz pierwszy budżety kosmiczne do zastosowań militarnych były wyższe od cywilnych i wyniosły 50,2 proc., wg „Report on the Space Economy", ESA 2024.

Prognozy zatrudnienia

W ostatniej dekadzie liczba polskich podmiotów, które chcą działać na międzynarodowym rynku i włączać się w globalne łańcuchy dostaw przemysłu lotniczo-kosmicznego, wzrosła ponad dziesięciokrotnie. Ten trend prawdopodobnie będzie kontynuowany, co oznacza dalszy wzrost zatrudnienia.

Eksperci przewidują, że do 2030 roku sektor może zatrudniać nawet 20-25 tysięcy osób, szczególnie w kontekście rozwoju projektów obronnych i ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe.

Wyzwania i możliwości

Deficyt specjalistów

Specjalistów, którzy łączą know-how technologiczne z umiejętnościami miękkimi, na rynku wciąż jest za mało. To oznacza doskonałe perspektywy dla osób, które zdecydują się na karierę w tym sektorze.

Międzynarodowa współpraca

Od 2015 roku aż 199 polskich przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych zdobyło 595 kontraktów z ESA, o łącznej wartości 270 mln EUR. Ta współpraca przekłada się na stałe miejsca pracy i rozwój kompetencji.

Rozwój infrastruktury

W październiku 2022 r. powstało w Polsce Centrum Inkubacji Przedsiębiorczości ESA (ESA BIC). To największa sieć inkubatorów kosmicznych w Europie, co wspiera rozwój startupów i nowych miejsc pracy.

Aktualne możliwości zatrudnienia - teraz jest najlepszy moment!

Dlaczego warto aplikować już dziś:

Polski sektor kosmiczny przeżywa prawdziwy boom rekrutacyjny. Główni pracodawcy branży prowadzą intensywne nabory:

Creotech Instruments ma obecnie 26 aktywnych ofert pracy, od techników mechatroników po architektów bezpieczeństwa

ma obecnie 26 aktywnych ofert pracy, od techników mechatroników po architektów bezpieczeństwa SatRevolution planuje zwiększenie zatrudnienia z 60 do 400 osób do 2026 roku

planuje zwiększenie zatrudnienia z 60 do 400 osób do 2026 roku Scanway po podpisaniu kontraktu wartego 38,4 mln zł poszukuje nowych specjalistów

po podpisaniu kontraktu wartego 38,4 mln zł poszukuje nowych specjalistów GMV Innovating Solutions oferuje pracę w międzynarodowym środowisku przy projektach ESA

Jak aplikować:

Creotech: [email protected] (aplikacje przez cały rok)

SatRevolution: przez LinkedIn i portale pracy

Scanway: formularz na stronie scanway.pl

GMV: przez główną stronę gmv.com

Deficyt specjalistów w branży oznacza doskonałe perspektywy dla kandydatów - firmy nie tylko oferują konkurencyjne warunki, ale również inwestują w rozwój pracowników.

