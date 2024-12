16 tys. leży na dnie szaf Polaków. Warto znaleźć te papiery

Książeczka mieszkaniowa

W czasach PRL, Polacy często korzystali z książeczek mieszkaniowych, aby gromadzić kapitał na zakup mieszkania. Zdarzało się, że dziadkowie lub rodzice gromadzili tak kapitał, aby móc sprezentować wnukom bądź dzieciom własne lokum. Jednak ich marzenia życie szybko zweryfikowało. W latach 90., w wyniku przemian gospodarczych, realna wartość zgromadzonych oszczędności znacznie zmalała. W odpowiedzi na to, władze wprowadziły premię gwarancyjną, która miała zrekompensować poniesione przez posiadaczy książeczek straty. Wiele osób machnęło na to ręką i w złości wrzuciło książeczki głęboko do szuflady. Jeśli ktoś znajdzie taką książeczkę, nie powinien jej wyrzucać, tylko warto się nią zainteresować. Dlaczego?

Można odzyskać sporą część pieniędzy. Premia gwarancyjna oferuje dodatkowe środki, ale tylko pod warunkiem, że zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe. Przepisy jasno określają cele, na które można przeznaczyć premie, takie jak zakup mieszkania, budowa domu, remont czy spłata kredytu hipotecznego. Premii nie można otrzymać w gotówce ani przeznaczyć jej na inne potrzeby. Wysokość premii gwarancyjnej zależy między innymi od czasu założenia książeczki i sumy wpłat. Ostateczna kwota wyliczana jest przez bank.

Masz książeczkę mieszkaniową z PRL? Co się należy

Zatem jeśli znajdziesz taką książeczkę, to należy zgłosić się do banku prowadzącego książeczkę, często PKO BP, który zarządza programem. Ministerstwo rozwoju i technologii za pośrednictwem rządowych stron internetowych przypomina, że od dnia 19 stycznia 2021 r. właściciele książeczek mieszkaniowych są zobowiązani do rejestracji książeczki mieszkaniowej w banku prowadzącym obsługę rachunku. Rejestracja dokonywana jest na wniosek właściciela. W przypadku zarejestrowania książeczki do 31 grudnia 2022 r. – zasady jej likwidacji i wypłaty premii gwarancyjnej nie uległy zmianie. Jeśli książeczka zostanie zarejestrowana po tym terminie, jej właściciel uzyskuje uprawnienie do złożenia wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej dopiero 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji.

W banku należy złożyć wniosek o wyliczenie premii oraz przedstawić dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe. PKO BP udostępnia internetowy kalkulator do wstępnej oceny wartości premii. Okazuje się, że taka premia gwarancyjna może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych - z maksymalnym limitem 16 tys. zł. Na przykład, przy oszczędnościach rzędu 25 tys. zł zgromadzonych przez pięć lat, przewiduje się premię w wysokości 7,5 tys. zł w roku 2024.