16 tys. zł dla właścicieli fotowoltaiki. Tylko do 31 października

Czy wiesz, że możesz otrzymać nawet 16 tysięcy złotych dotacji na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd 6.0? To ostatnia szansa, aby skorzystać z tej wyjątkowej okazji! Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że nabór wniosków trwa tylko do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania środków.